Norveç'ten İsrail'e şiddetli kınama: Haberler endişe verici

Norveç, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde insani görevlerini yürüten 15 personeli katletmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, çalışanların öldürülmesine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de Filistin Kızılayı personeli, sivil savunma görevlisi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.
Norveç'ten İsrail'e şiddetli kınama
Eide, savaş ve çatışma bölgelerinde canlarını riske atarak yardım sağlayan çalışanların korunmasının önemine işaret ederek, bu tür olayların "çok ciddi" olduğunu, soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.
Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İsrail ordusu tarafından öldürülen 15 insani yardım çalışanının yakınlarına ve etkilenen kurumlara taziye dileklerini iletti.
Gazze'de, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistin Kızılayı bünyesinde görevli 8 sağlık çalışanı, 6 sivil savunma görevlisi ve 1 UNRWA çalışanının cansız bedenine ulaşılmıştı.