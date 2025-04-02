Norveç'ten İsrail'e şiddetli kınama: Haberler endişe verici

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de Filistin Kızılayı personeli, sivil savunma görevlisi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.

Eide, savaş ve çatışma bölgelerinde canlarını riske atarak yardım sağlayan çalışanların korunmasının önemine işaret ederek, bu tür olayların "çok ciddi" olduğunu, soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.