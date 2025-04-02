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İsrail BM kliniğini vurdu: 9'u çocuk 16 Filistinli öldü

İsrail BM kliniğini vurdu: 9'u çocuk 16 Filistinli öldü

13:072/04/2025, Çarşamba
AA
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İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı BM kliniğini vurdu, 9'u çocuk 16 Filistinli öldü
İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı BM kliniğini vurdu, 9'u çocuk 16 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Cebaliya'daki mülteci kampında Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait kliniği hedef alan hava saldırısında, 9'u çocuk olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu ölenlerin çoğu UNRWA kliniğinde çıkan yangında yanarak yaşamını yitirdi. Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA kliniğine düzenlenen saldırıda 9'u çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu ölenlerin çoğu UNRWA kliniğinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Daha önce yapılan saldırıda büyük hasar gören klinik, evsiz kalan Filistinlilerin barındığı bir yer olarak kullanılıyordu.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki savaşı tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.


#UNRWA
#gazze
#İsrail
#BM

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