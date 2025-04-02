Gazze'de 10 günde 322 çocuk katledildi

Terör devleti İsrail, Filistin'in gelecek nesillerini hedef alarak görülmemiş bir soykırım planını yürütüyor. İşgalci güç, saldırılarında özellikle Filistinli çocukları hedef alıyor. Siyonist güç, aç bırakarak, sağlık altyapısını yok ederek, bombalayarak, sürgün ederek ve travmatize hale getirerek, Filistin'in gelecek neslini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dün yaptığı açıklamayla terör devletinin vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. UNICEF, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından "yoğun bombardıman ve kara operasyonu" nedeniyle sadece son 10 günde 322 çocuğun öldürüldüğünü, 609 çocuğun da yaralandığını belirtti.





ÖLÜMLER HIZLA ARTACAK UYARISI

UNICEF'ten yapılan açıklamada yoğun ve ayrım gözetmeksizin yapılan bombalamaların yanı sıra Gazze'ye insani yardımların tamamen durdurulmuş olmasının, özellikle çocuklar olmak üzere Gazze sivillerini ciddi riske soktuğu vurgulanan açıklamada, temel ihtiyaçların sağlanmaması halinde çocuk ölümlerinin artacağı uyarısında bulunuldu.





GÜNDE 100 ÖLÜ VEYA YARALI

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından "yoğun bombardıman ve kara operasyonu" nedeniyle 10 günde 322 çocuğun öldürüldüğünü, 609 çocuğun da yaralandığı kaydedildi. Günlük olarak 100'den fazla çocuğun öldürüldüğüne veya yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, çocukların çoğunun yerinden edildiği ve derme çatma çadırlar ile yıkık evlerde kaldığı ifade edildi.





1 MİLYON ÇOCUK TEMEL İHTİYAÇLARDAN YOKSUN

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, ateşkesin bozulmasının ardından çocukların yeniden ölümcül şiddet sarmalına itilmiş olduğuna dikkat çekerek, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Gazze'de son 19 ayda 15 binden fazla çocuğun öldürüldüğü ve 34 binden fazla çocuğun yaralandığı bildirilen açıklamada, 1 milyon çocuğun da temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yerinden edildiğinin altı çizildi.





TEDAVİ İÇİN TAHLİYE ŞART

Açıklamada, insani yardım örgütlerinin çocukları desteklemek için durmadan çalıştığı belirtilirken, onların da saldırıya uğradığına dikkat çekildi. Tüm risklere rağmen UNICEF'in çocuklara ve ailelerine hayat kurtarıcı yardım ve koruma sağlamaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, hasta ve yaralı çocukların acilen tahliyesine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.





1720'Sİ YENİ DOĞAN BEBEK

Hafta başı Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in katlettiği 50 bin kişinin isminin yer aldığı bir liste yayınladı. 1516 sayfalık listenin ilk 27 sayfasında sadece 0-1 yaş arası bebeklerin adı yer alıyor. Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 17 bin 400 çocuk öldürüldü. Bunların 825’i bir yaşın altındaki bebeklerdi. 895 kurban ise henüz bir 1 yaşındaydı. Öte yandan dün Gazze'de hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılmak üzere 46 ölü ve 183 yaralı getirildiği belirtildi.





FİLİSTİNLİ GAZETECİ VE AİLESİ VURULDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırısında Filistinli bir gazeteci ve ailesi katledildi. Yerel basında yer alan habere göre, İsrail ordusu Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil'in evini hedef aldı. Saldırıda Filistinli gazeteci Berdevil, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 209'a yükseldi. Hastane kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze kentine daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli çocuk da hayatını kaybetti.



