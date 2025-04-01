Eli kanlı terör devleti Gazze'de 10 günde 322 çocuğu öldürdü

BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) çalışanı Louise Wateric'in açıklamasına göre, son günlerde hainİsrail ordusu ajansın iki okuluna saldırı düzenledi. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Filistin anklavının merkez ve güney bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine günlük yaklaşık 400 bin porsiyon yemek dağıtan 100'den fazla mutfağın gıda yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.