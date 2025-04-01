Eli kanlı terör devleti Gazze'de 10 günde 322 çocuğu öldürdü

UNICEF, terör devleti İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından "yoğun bombardıman ve kara operasyonu" nedeniyle 10 günde 322 çocuğun öldürüldüğünü, 609 çocuğun da yaralandığını bildirdi.
BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) çalışanı Louise Wateric'in açıklamasına göre, son günlerde hainİsrail ordusu ajansın iki okuluna saldırı düzenledi. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Filistin anklavının merkez ve güney bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine günlük yaklaşık 400 bin porsiyon yemek dağıtan 100'den fazla mutfağın gıda yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
UNRWA'nın verdiği bilgiye göre, ilaç ve hijyen malzemeleri taşıyan yaklaşık 40 kamyon Mısır ve Ürdün sınırlarında Gazze'ye giriş için bekliyor. "Bölgedeki yerleşim yerlerinin sokaklarında 42 milyon tondan fazla çakıl ve yıkılmış binaların kalıntıları birikti. Patlayıcı maddeler, patlamamış mühimmat ve mayınların yoğunluğu sivil halk için doğrudan tehlike oluşturuyor. Aynı zamanda, mayın temizleme uzmanlarının girişi ve imha çalışmalarının yürütülmesi önemli ölçüde kısıtlandı" denildi.