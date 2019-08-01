O silahlar 60 bin ABD askeri için

Suriye’nin doğu ve kuzey bölgelerine indirilen 25 bin TIR ve yüzlerce uçak dolusu silah ve cephanenin, PKK ya da diğer bölgesel terör unsurları tarafından kullanılmayacağını söyleyen Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, bu çapta bir yığınağın DEAŞ’la herhangi bir ilgisinin olmadığını vurguladı. Risk ve tehlike dozu her geçen gün artan PKK terör koridoruna acilen müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçarslan şöyle konuştu:

Abdullah Kılıçarslan

ADIM ADIM TEMELİ ATILDI

“Bu teçhizat ve silahlar ABD’li askerleri bekliyor. Doha Üssü, Akdeniz ve Basra Körfezi’nde konuşlu 60 bin ABD askeri Suriye’ye sevkedilecek. Bu süreçte asker ve lojistik takviye faaliyetlerinde İncirlik’i de kullanmaktan çekinmeyecekler. Hedefleri İskenderun Körfezinden sözde Klikya adını verdikleri alanı da kapsayan ve Güneydoğu’ya uzanan bir işgal koridoru oluşturmak. Son 30 yıllık süreçte adım adım bu planın temeli oluşturuldu.”

ABD, DEAŞ’ı bahane ederek Suriye’de PYD/YPG işgali altındaki bölgelere binlerce TIR silah ve mühimmat gönderdi. 25 bin TIR ve yüzlerce uçaktan oluşan yığınağın, bölgeye sevkedilecek ABD’li askerler için yapıldığı belirtildi.

SINIRLARI TÜRKİYE ÇİZMELİ

ABD'nin 1 Mart 2003 tezkeresinden önce de Türkiye üzerinden Irak'a 60 bin asker konuşlandırması gündeme gelirken, Kılıçarslan, “ABD, Irak’ta 30 yıl önce başlattığı operasyonu devam ettiriyor. Çekiç Güç ve 36. Paralel senaryosu ile Irak’ta tatbik edilen tuzak Suriye’de yineleniyor. ABD’ye güvenilmez, onlarla anlaşma şansımız yok. Konuşarak dahi zaman kaybediyoruz. Türkiye acilen bölgeye müdahale etmeli ve kendi güvenli bölge sınırlarını açık tehdit unsurlarını yok ederek kendisi çizmeli” dedi.

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İLK TUZAK 1991'DE KURULDU

ABD'nin Türkiye’ye karşı ilk koridor tuzağını 1991 yılında kurduğunu anlatan Kılıçarslan, “Dönemin ABD yönetimi, Irak işgali öncesi PKK’ya alan açma amacı ile ilk tampon bölge planını Kuzey Irak sınırlarımız boyunca devreye soktu. Şayet Lazkiye deniz sınırından başlayıp Aynel Arab, Münbiç, Kamışlı, Resulayn ve Şeddadi’den Musul ve Kerkük’e uzanan koridorda kontrol Türk askerinde olmazsa, tüm Ortadoğu’da çok daha büyük kaos ve felaket yaşanır” dedi.

IRAK’TAKİ GİBİ KAÇACAKLAR

Irak’ta yapılan sınır ötesi operasyonlarda bölgede şimdikine benzer ABD üsleri olduğunu hatırlatan Kılıçarslan, “O dönem gösterilen kararlılıkla olması gereken müdahaleler yapıldı. Zaho başta olmak üzere ABD'nin üslendiği tüm noktalardan kaçtığını canlı olarak yaşadım, gördüm. Suriye’de de aynı kararlılıkla terör koridoruna yapılacak harekat sonrası işgalci olduğu bölgeyi terke mecbur kalacaklar” ifadelerini kullandı.

ABD PKK’yı kurtardı

Emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, 1995 yılının şubat ayında Güneydoğu’da tabur komutanı olarak katıldığı özel bir operasyonda, ABD'nin 400 kişilik PKK'lı grubu nasıl kurtardığını da anlattı: Kılıçarslan, “PKK’ya karşı gerçekleştirilen Çelik Harekatı dönemiydi. Özel Kuvvetler olarak aldığımız özel istihbarat çerçevesinde Cudi Dağı eteğinde 400 kişilik PKK'lı grubu izlemeye aldık. Gece 3 sularında Ballıkaya köyünde toplanan terörist gruba yakın mevzilere sızdık. Tüm hazırlıkları bitirdiğimiz anda tepemizde bir ABD helikopteri belirdi. PKK’lı grupta o an olağanüstü hareketlilik yaşandı. Bizim planımız tamamını kıstırıp ele geçirmekti. Sonuca bu denli yaklaştığımız anda, bize kuşuçuşu 15 km mesafedeki Zaho-ABD Üssü’nden havalanan helikopter kuşatmayı haber verdi ve teröristler Kurt Dağı yönünde kaçmaya başladı. O gün 113 tanesini etkisiz hale getirdik. Ancak Pentagon 287 PKK’lıyı kurtardı” dedi.

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