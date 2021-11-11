Dünya Öcalanın yakın adamı Kamışlıdaki patlamada öldü
ORTADOĞU

Öcalan’ın yakın adamı Kamışlı’daki patlamada öldü

Suriye’de PKK işgali altındaki Kamışlı’da bir araçta meydana gelen patlamada Yusuf Gulo öldü. Gulo’nun bir dönem terörist başı Abdullah Öcalan ile yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Öcalan’ın yakın adamı Kamışlı’daki patlamada öldü
Yusuf Gulo’nun Öcalan’la çektiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Suriye’de terör örgütü PKK’nın işgali altında bulunan Kamışlı’daki patlamada örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’la yakın ilişkisi bulunan Yusuf Gulo ile birlikte 3 kişi öldü. Patlama önceki gün Kamışlı’nın Hilaliye Mahallesinde bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti. PKK’ya müzahir yayın organları araçta hayatını kaybedenlerin, Yusuf Gulo ile yakınları olduğu belirtilen Mazlum ve Mahmut Gulo olduğu belirtildi.

İLK TERÖRİST AİLE

Aracın Türkiye’ye ait SİHA’lar tarafından vurulduğunu iddia etti. Ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gulo ailesinin Suriye’de terör örgütü PKK’ya destek veren ilk ailelerden biri olduğu belirtiliyor. Yusuf Gulo’nun Suriye’de saklandığı dönemde bizzat Abdullah Öcalan’dan örgütsel eğitim aldığı ifade ediliyor.

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