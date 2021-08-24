Oğlun Kandil’de 10 yıl sonra gel

İşgalci İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına ait bir mevzi ile Gazze'nin doğusundaki Al-Zaytoun Mahallesi'nde bir tarım arazisinin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.