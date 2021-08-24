Oğlun Kandil’de 10 yıl sonra gel

Terör örgütü YPG/PKK, Halep’in Münbiç ilçesinde çocuk ve gençleri zorla saflarına katıyor. 13 yaşındaki Ahmet bin Muhammed Şeyh Hüseyin, örgütün kandırıp dağa kaçırdığı son çocuklardan. Küçük Ahmet’in kuzeni Ebu Halit, bölgedeki ailelerin çaresizliğini gazetemize anlattı. İki haftadır kuzeninden haber alamadıklarını söyleyen Ebu Halit, “Örgütün Münbiç’teki merkezinde çocukların beyni yıkanıyor. Aylık 50-100 dolar maaşa Kandil’e gitmeye ikna ediliyorlar” dedi.
“KENDİNİ YAK” DEDİLER
- Kuzeninin bu merkeze gittikten sonra ortadan kaybolduğunu anlatan Ebu Halit, “Amcam merkezde oğlunu sordu. Önce inkar ettiler. Israr edince Kandil’de olduğunu ve 10 yıl onu görmeyeceğini söylediler” diye konuştu. Amcasının Al-Matahin isimli bir merkezde Cuvan isimli yetkili ile görüştüğünü söyleyen Halit, şunları söyledi: “Oğlunu asla vermeyiz, istersen git kendini yak demişler. Amcam da üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalkmış. Onu çevredekiler kurtarmış.”
KIZI İÇİN YALVARDI
Örgüt, Halep’in kuzey kırsalında yaşayan Kürt ailenin küçük kızını da kaçırdı. 15 yaşındaki Fatima’nın babası İdris Naasan, sosyal medyada paylaştığı videoda, PYD’den silahlı kişilerin Tel Rıfat’ta kızını kaçırdığını belirterek kızının geri verilmesini istedi. Örgüt önceki gün de Münbiç’te Arap kökenli öğretmen Eymen Hasan ile Kamışlı’da 16 yaşındaki Muhammed İbrahim Caver ve 13 yaşındaki Veil Adnan İbrahim isimli çocukları alıkoydu.
Ne ilk ne son
- Örgüt daha önce de Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde çok sayıda çocuğu kaçırıp zorla silah altına aldı. 20 Ağustos’ta Rakka’nın batı kırsalındaki Mansura beldesine baskın yapan teröristler 28 kişiyi alıkoyup kampa götürmüştü. PYD milisleri daha önce de 15 yaşındaki Ahmet Abdulbaki Remo ile Ahed Abdulgani Amin adlı bir çocuğu Kamışlı’dan kaçırıp saflarına katmış, 13 yaşındaki Jevan Şorkeş de zorunlu askerlik bahanesiyle kaçırılmıştı. Çocukların akıbeti bilinmiyor.