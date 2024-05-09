Öğrencilere topyekûn şiddet

Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı. Sorbonne Üniversitesi'nin bir amfisinde kamp kuran eylemciler, üniversite yönetiminin Gazze'deki "soykırıma" katkı sağlayan üniversite ve firmalarla olan ortaklıklarına son vermesini talep etti."Refah hepimiz seninleyiz", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Cezayir kazandı, Filistin de kazanacak" sloganlarını atan öğrenciler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti. Barışçıl eylemlerle insani bir talebi dillendiren öğrencilere müdahale eden Fransız polisi çok sayıda öğrenciyi yaka paça gözaltına alırken bazı öğrenciler arkadaşlarının götürülmesini engellemek için yollara yattı.

ABD'de şiddet sürüyor

Öğrenci intifadasının haftalardır sürdüğü ABD'de ise ülkenin en prestijli üniversitelerinde bile polis şiddeti yaşanıyor. Moda Teknolojileri Enstitüsü (FIT) öğrencilerin dünkü gösterilerine müdahale eden polis, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Başkent Washington'daki George Washington Üniversitesi (GWU) öğrencileri de polis şiddetinden nasibini aldı. Kampüsteki öğrencilerin çıkardığı GW Hatchet gazetesinin önünde kamp kuran öğrenciler polisin sert müdahalesine maruz kalırken 10 öğrenci

gözaltına alındı.

UTANÇ VERİCİ

Sorbonne Üniversitesi'nde süren eylemlere katılan Yasmine adındaki öğrenci gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin, Gazze'deki soykırımı ve üniversitelerin bu soykırıma yönelik suç ortaklığını protesto ettiğini belirtti. İsrail'e askeri destek sağlayan ülkelerin bu desteği durdurmasını ve Gazze'de ateşkes ilan edilerek katliamların durmasını isteyen Yasmine, İsrail üniversiteleriyle iş birliği yapan üniversitelerin de soykırıma ortak olduğunun altını çizdi. Yasmine, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yaşanmaz bir hale getirdiğine vurgu yaparak, polisin Filistin'e destek eylemlerinin yapıldığı kampüslere girmesini "utanç verici" olarak niteledi.







