Oklar ABD ve Talabani’yi gösteriyor

Irak’ın kuzeyinde Duhok’ta düşen ve 9 PKK’lıya mezar olan Eurocopter AS350 ve diğer kayıp helikopterle ilgili sessizlik sürerken, oklar ABD ve Süleymaniye’deki Talabani güçlerini göstermeye başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi bu helikopterlerin, kontrolü ABD’de olan hava sahasını kullanarak Suriye’nin kuzeyi ile Süleymaniye arasında uçtuğu bilgisini paylaştı. Konsey, uçuş konusunda bölgesel yönetime bilgi verilmediğini ifade etti. Açıklamada, isim verilmeden bölgeyi kontrol eden Talabani ailesine gönderme yapılarak “Süleymaniye’deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı ve onlara birçok farklı çeşitte yardımda bulundu” ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLANMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de helikopterin Talabani ailesinin partisi olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındığını ifade etti. Barzani, “Ancak nasıl (PKK/YPG) SDG’ye ulaştığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını söyleyen Barzani, şunları kaydetti: “Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var.”

ABD ARACILIK ETTİ

Yeni Şafak’ın ulaştığı yerel kaynaklar ise daha önce Barzani yönetimi ile PKK/YPG’yi birlik olmaya zorlayan ABD’nin, proje başarısız olunca Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Bafıl Talabani’yi devreye soktuğunu ifade etti. ABD’nin Bafıl Talabani’yi Kamışlı’ya götürerek PKK/YPG ile masaya oturttuğunu ifade eden kaynaklar şunları kaydetti: “ABD Irak’ta güç azaltırken 9 helikopteri Talabani yönetimine bırakmıştı. PKK/YPG-Talabani yakınlaşmasının ardından bu helikopterlerden 2’si ABD’nin aracılık etmesi ile örgüte tahsis edildi.”

Talabani’ye bağlı sözde Kürdistan Bölgesi Terörle Mücadele Servisi’nin (CTG) sosyal medya hesaplarında da bu helikopterlerin görüntüleri ortaya çıktı. 2019 yılında yayınlanan görüntülerde Talabani militanlarının helikopterlerle poz verdiği görüldü.

IKBY’nin, 15 Mart’ta Duhok’un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, “Kürdistan Bölgesi’ndeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor.” ifadeleri kullanılmıştı.











