Okyanuslar plastik çöplüğüne dönüyor

2030 yılında 602 bin ton plastik okyanuslara karışmış olacak. Bu miktar 220 milyar yarım litrelik plastik şişeye eşit. Üstelik bunlar yalnızca ABD'li tek bir içecek firmasından çıkacak atıklar. Oceana adlı çevre örgütünün yayımladığı son analiz, şirketin halka açık verileri ışığında hazırlandığı belirtiliyor.

Uzmanlar dünyanın en büyük içecek üreticisi olan ABD'li şirketin 2030'a kadar "18 milyon balinanın midesini doldurmaya yetecek kadar plastik atık" üreteceğini belirtiyor. 2024 yılınde yayımlanan bir çalışmaya göre ABD'li firma hali hazırda dünyanın en büyük plastik kirleticisi olarak 1. sırada yer alıyor.

Analizi yayımlayan Oceana, plastik atığı azaltmanın en iyi çözümlerinden birinin tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve yeniden kullanılabilir ambalajların yaygınlaştırılması olduğunu söylüyor.

Okyanuslardaki kirliliğin yüzde 80'ini plastik atıklar oluşturuyor. Dünya çapında her yıl 400 milyon ton plastik üretilirken, 10 milyon ton plastiğinse okyanuslara karıştığı tahmin ediliyor.



