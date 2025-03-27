Dünya Bankası'ndan hava kirliliği raporu: Her yıl 5,7 milyon insanın ölümüne yol açıyor

Dünya Bankası, hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 5,7 milyon kişinin hayatına mal olduğunu ve ölümlerin yüzde 95'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü bildirdi. Bankanın raporuna göre, hava kirliliğinin küresel ekonominin yaklaşık yüzde 5'ine eş değer bir ekonomik kayba yol açtığı tahmin ediliyor.
Dünya Bankası, "Yaşanabilir Bir Gezegende Temiz Havaya Erişimin Hızlandırılması" başlıklı raporunu yayımladı.
Küresel ölçekte dış ortam hava kirliliğinin büyük bölümünün insan faaliyetlerinden kaynaklandığı kaydedilen raporda, tarım, kentsel gelişim, ulaşım, sanayi ile evsel pişirme ve ısınma gibi hava kirliliğine neden olan alanlardaki politika değişikliklerinin, havadaki sağlığa zararlı partikül maddelerin azaltılmasına yardımcı olabileceğine işaret edildi.
Bankanın raporunda, hava kirliliğini azaltırken enerji bağımsızlığını destekleyen veya emisyonları düşüren önlemler gibi birden fazla hedefi aynı anda gerçekleştiren politikaların, soruna verimli ve maliyet etkin bir çözüm sunabileceği ifade edildi.