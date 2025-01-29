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Hava kirliliği alarmı: İstanbul bir hafta sis altında

Hava kirliliği alarmı: İstanbul bir hafta sis altında

04:0029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul’da bu hafta sis ve pus etkili olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliği had safhaya çıkıyor. En düşük hava kalitesinin Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane’de görülmesi bekleniyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Afrika üzerinden gelen yüksek basınç nedeniyle birkaç gündür sis ve pus etkili oluyor. İstanbul’da da bu durumun bir hafta boyunca süreceği öğrenildi. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin kentteki hava kalitesini düşürdüğü belirtiliyor. Uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliğinin had safhaya yükselmesini bekliyor. Kentte en düşük hava kalitesinin Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane’de görülmesi bekleniyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden

Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğini aktardı. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, “Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir” diye konuştu. Öte yandan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda Ankara'da bazı kesimlerde hava kalitesinin turuncu kodla tanımlanan "hassas" düzeyde olduğu, bunun riskli gruplar açısından sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yer aldı.



#İstanbul
#hava kirliliği
#Sis

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