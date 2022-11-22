Dünya Olaf Scholz Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız
AVRUPA

Olaf Scholz: Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız

Ukrayna'daki duruma işaret eden Alman lider, "Tırmanmaya hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu. Scholz, durumun altyapının yok edilmesine kadar gidebileceği uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Olaf Scholz: Ukrayna savaşının tırmanmasına hazırlıklı olmalıyız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına dair görüşünü paylaştı.

Scholz, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'daki durumun tırmanmasına hazır olması gerektiğini söyledi.

"Tırmanmaya hazırlanmalıyız"

Berlin'de düzenlenen bir konferansta konuşan Scholz, konuyla ilgili öngörüsünü şöyle açıkladı:

"Savaşın gidişatı ve Rusya'nın gözle görülür ve artan başarısızlıkları göz önüne alındığında, bir tırmanmaya hazır olmalıyız."

"Altyapının yok edilmesine kadar gidebilir"

Scholz, tırmanan gerilimin altyapının yok edilmesine kadar gidebileceğine dair düşüncesini aktardı.

Öte yandan Scholz, Rusya'nın saldırılarının ardından açıklanan ve Alman ordusunun savunma stoklarını oluşturmayı içeren 100 milyar euroluk fonun, "öğrenilen bir dersin sonucu" olduğunu kaydetti.

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