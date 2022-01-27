Rusya'nın Tver kentinde yaşandığı iddia edilen olay son zamanlarda en çok konuşulan konu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

Öldü zannedilen adam ayağa kalktı

Sedye üzerinde beyaz örtü altında öldü zannedilen adam bir anda canlanıp elini çıkardı. Üzerindeki örtüyü kaldırarak ayağa kalkmaya çalışan Rus, soğuk sebebiyle zar zor hareket edebildi. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım atan kişi, daha sonra ise sedyeden destek almaya çalışarak ayağa kalktı.

Öldü sanılan adam Morgda uyandı

Görenler hayrete düştü

Yaşanan olay karşında birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını ifade etti. Bazı kullanıcılar paylaşılan videonun sahte olduğu iddia ederken video hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.

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