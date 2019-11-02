Öldürmeyi iyi biliyor

Kısa tarihi insanlığa karşı işlenen suçlar ve katliamlarla dolu Amerika, başkalarına ders verebilecek en son ülke.

Tehditlerle Barış Pınarı Harekatı’na engel olamayan ve son olarak sözde Ermeni soykırımı iddialarını devreye sokan ABD’nin kısa tarihi insanlığa karşı işlenmiş sayısız suçla dolu.

70 milyon Kızılderili’yi katlederek vatanlarını gasp eden ABD, torunlarına halen ikinci sınıf insan muamelesi yaptığı 15 milyon Afrikalıyı köleleştirdi. ABD’nin sicili Vietnam’dan Irak’a, Afganistan’dan Şili’ye katliamlarla dolu. Tarihi tarihçilere bırakmak yerine siyasete ve çıkarlarına alet eden ABD’nin ayak bastığı her coğrafya büyük trajediler yaşıyor. Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak ve Suriye başta olmak üzere dünya üzerinde ABD’nin kanlı tarihi büyük bir haritayı kapsıyor.

KIZILDERELİLERİ YOK ETTİ

Kızılderili

Doğrudan ya da dolaylı yoldan yaptığı müdahaleler, darbeler ve savaşlarla dünyanın dört bir yanında sayıları milyonları aşan masum insanın ölümüne sebep olan ABD’nin kanlı sicili şöyle:

* 70 milyon Kızılderili kendi vatanlarında katledildi.

* 16. yüzyılla 19. yüzyılın ortalarında kadar 15 milyon Afrikalı köleleştirilerek Amerika’ya götürüldü. Kölelerin can kayıpları da düşünüldüğünde Afrika’dan koparılan ve gemilere yüklenerek getirilen Afrikalı sayısının 35 milyonun üzerinde olduğu sanılıyor.

ATOM BOMBASI ATTI

* 1945 yılında Japonya’ya iki atom bombası atan ABD 350 bin kişinin ölmesine ve binlerce insanın da sonraki yıllarda radyasyon sonucu sakat kalmasına neden oldu.

* 2. Dünya Savaşı’nda Almanya Dresden’e 3 gün aralıksız havadan bomba yağdıran ABD, çocuk ve kadınların oluşturduğu 200 bin kişiyi öldürdü.

ÜÇ YIL BOYUNCA BOMBALADI

* Kore, 1950-53’te ABD savaş uçakları tarafından üç yıl boyunca bombalandı. ABD, Kore’de solcular ve Sovyet müttefiki iktidarın birleşmesini engellemek için 4 milyona yakın insanı katletti.

* 1950 yılında CIA destekli darbe sırasında 200 bin Guatemalalı öldürüldü.

* 1953’te Moskova yanlısı İran Başbakanı Musaddık’ı darbeyle devirdi. Sonrasında Şah Pehlevi tarafından ABD’nin ekonomik, siyasi ve askeri desteğiyle on binlerce İranlı infaz edildi.

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NÜKLEERDEN SONRA KİMYASAL

* 1962-75 yıllarında ABD’nin Vietnam Savaşı boyunca 3 milyon sivil hayatını kaybetti. Savaş sırasında Amerika sivil halk üzerinde zehirli portakal gazı kullanarak soykırım yaptı.

Çıkardığı iç savaş ve yaptığı darbeler

* 1955 yılında Endonezya, Laos, Kamboçya’da çok sayıda CIA operasyonu düzenlendi.

* 1950-59 yılları arasında Küba’da 60 bin kişi ABD destekli Batista birliklerince katledildi.

* 1960’da CIA destekli iç savaş sürecinde 3 milyona yakın Kongolu öldürüldü.

* 1961-62’de CIA’nın Küba’da Fidel Castro’yu devirmek için planladığı Domuzlar Körfezi Operasyonu’nda 294 kişi öldü.

* 1965-66’da ABD destekli darbede 500 binden fazla Endonezyalı öldürüldü.

* 1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos’ta 1 milyon kişi katledildi.

* 1973’te Şili’de CIA destekli darbe sonrası 17 yıl boyunca 5 bin sivil hayatını kaybetti.

* Arjantin’de ABD tarafından desteklenen ve ölüm mangaları, 1974-1983 yılları arasında 30 bin insanı öldürdü.

* 1977 yılında ABD, El Salvador’daki askeri yönetime destek verdi. 70 bin kişi öldü.

* 1981-90’da Nikaragua’da, ABD’nin desteklediği devrim karşıtları kontraların başlattığı iç savaşta 50 bin kişi öldü.

Gerekirse işgal ediyor

* 1980’de CIA, Afganistan’ı işgal eden Sovyet güçlerine karşı savaşmaları için Usame Bin Ladin ve örgütünü eğitti. 3 milyar dolar yardım etti.

* 2001’de CIA tarafından eğitilen, örgütlenen ve beslenen Usame Bin Ladin’in 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Beyaz Saray’ı hedef alan saldırılardan sonra ABD, Afganistan’ı işgal etti. ABD 150 binden fazla sivilin ölmesine neden oldu.

* 1989’da Panama Başkanı Noriega, Amerika’nın emirlerine karşı çıkmaya kalkışınca, ülkesi ABD tarafından işgal edildi. Noriega tutuklandı. 3 bin Panamalı sivil öldürüldü.

* ABD 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta Irak’ı işgal ederken çok sayıda katliama da imza attı. 91’den 98’e kadar ise kötü beslenme ve hastalık nedeniyle yarısından fazlası çocuk olmak üzere 1 milyonun üzerinde Iraklı hayatını kaybetti. Üstelik 36. Paralel ve Çekiç Güç ile Türkiye’yi terörize eden Kandil de bu dönemde yaratıldı.

* 2003’te başlayan İkinci Körfez Savaşı4nda ise 1 milyondan fazla Iraklı katledildi, 4.7 milyon Iraklı da evini terk etmek zorunda kaldı.

Özgürlük vaadi kan ve ölüm

* 2010-2018 yılarında ABD ve Batı’nın özgürlük vaatleri sonucu bölgeye zulüm, kan ve ölüm getiren Arap Baharı’nın bilançosu tam olarak bilinmiyor. Ancak kaos ve kargaşaya teslim olan Mısır, Tunus, Libya, Suriye, Bahreyn, Ürdün, Yemen gibi ülkelerde yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Yüzbinlerce kişi yaralandı ve evinden oldu.

* 2011-13’te ABD, İsrail, Batılı ve Arap müttefiklerinin desteklediği darbe ile Mısır’ın demokratik seçimlerle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi devrildi. Darbede binlerce kişi öldü.

* 2011-18’de Amerika’nın Ortadoğu’daki sivil katliam sicili hayli kabarık. Amerika, taşeron örgütler üzerinden karıştırdığı Orta Doğu’da sadece Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye’de 2 milyondan fazla Müslüman kanı döktü,

* Amerika’nın yardım sağladığı ve silahlandırdığı İsrail hükümeti yüzbinlerce Filistinliyi öldürdü ve yerlerinden ediyor.