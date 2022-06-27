Dünya Ölen bebeği yanlışlıkla çöpe attılar
AMERİKA

Ölen bebeği yanlışlıkla çöpe attılar

ABD’nin Boston kentinde Alana Ross ve Daniel McCarthy çiftinin 2020’de prematüre doğan kızları Everleigh, 12 gün hayatta kalabildi. Çiftin bebeklerinin hastane görevlileri tarafından kirli çarşaflarla çöpe atıldığı iddia edildi. Bebeklerinin akıbetini öğrenmek için dedektif tutan çift, cansız bedenin konteynere atıldığını öğrenince acıları katlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ölen bebeği yanlışlıkla çöpe attılar
Foto/arşiv

Prematüre doğan bir kız çocuğunun ebeveynleri, kızları öldükten birkaç gün sonra hastane görevlileri tarafından kirli çarşaflarla dışarı atıldığını iddia etti.

Alana Ross ve Daniel McCarthy'nin kızı Everleigh, 25 Temmuz 2020'de Boston ’da doğdu, ancak 6 Ağustos'ta vefat etmeden önce sadece 12 gün yaşadı.

Bebek hayatını kaybedince morga götürüldü ve annesi 37 yaşındaki Alana Ross, 10 Ağustos'ta cenaze evinden Everleigh'in cesedini bulamadıklarına dair bir telefon aldı.

DEDEKTİFTEN ŞOKE EDEN RAPOR

Dedektif Kevin Cook bir raporda Everleigh'in "muhtemelen kirli çarşaflarla karıştırıldığını ve morg muayene odasının içindeki mavi kirli çamaşır torbasına konduğunu" belirtti.

Çift, hastane işçilerinin kızlarının cesedini koruyamadıklarını iddia ettiler. Ayrıca 14 işçiyi ihmal, duygusal sıkıntıya neden olmak ve insan kalıntılarına haksız yere müdahale etmekle suçladılar. Dava sürüyor.

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