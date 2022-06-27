Ölen bebeği yanlışlıkla çöpe attılar

Prematüre doğan bir kız çocuğunun ebeveynleri, kızları öldükten birkaç gün sonra hastane görevlileri tarafından kirli çarşaflarla dışarı atıldığını iddia etti.

Alana Ross ve Daniel McCarthy'nin kızı Everleigh, 25 Temmuz 2020'de Boston ’da doğdu, ancak 6 Ağustos'ta vefat etmeden önce sadece 12 gün yaşadı.

Bebek hayatını kaybedince morga götürüldü ve annesi 37 yaşındaki Alana Ross, 10 Ağustos'ta cenaze evinden Everleigh'in cesedini bulamadıklarına dair bir telefon aldı.

DEDEKTİFTEN ŞOKE EDEN RAPOR

Dedektif Kevin Cook bir raporda Everleigh'in "muhtemelen kirli çarşaflarla karıştırıldığını ve morg muayene odasının içindeki mavi kirli çamaşır torbasına konduğunu" belirtti.

Çift, hastane işçilerinin kızlarının cesedini koruyamadıklarını iddia ettiler. Ayrıca 14 işçiyi ihmal, duygusal sıkıntıya neden olmak ve insan kalıntılarına haksız yere müdahale etmekle suçladılar. Dava sürüyor.

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