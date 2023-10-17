İsrail'in Gazze bombardımanı nedeniyle çok sayıda Türk vatandaşı da bölgede mahsur kaldı. 2016 yılında Gazze’ye giderek yüksek lisans ve doktora yapan Türk vatandaşı Rukiye Demir, bölgedeki son durumu anlattı.

GİDECEK YERLERİ YOK

Eşiyle birlikte bombardıman nedeniyle sürekli yer değiştirdiklerini söyleyen Rukiye Demir, “Bombardıman durmadan devam ediyor. Zaten Gazze'nin kuzeyini yerle bir ettiler. İnsanlara sürekli 'Güneye doğru gidin' dediler. Ancak güneye gidenleri de bombaladılar. Bununla da yetinmeyip hastane ve okulları da bombaladılar. İnsanların evleri bombalandı ve gidecek yerleri yok" diye konuştu.

YAHUDİLER AYAĞA KALKMALI

"Kendilerine Yahudi diyen topluluklara da seslenmek istiyorum" diyen Demir, "Siyonistler onları gerçekten kullanıyor. Çünkü bunlar insanlık düşmanı hiçbir dini temsil ediyor olamazlar. Yahudi cemaatlerinin ayaklanması lazım. Zulüm buradaki bir avuç Müslümana değil onlara da yapılıyor" ifadelerini kullandı.

TESLİMİYETLERİ ÇOK YÜKSEK

Demir'e göre Gazze'deki insanların maneviyatı oldukça yüksek. "Ölüm hemen yanı başımızda ancak buradaki insanlar 'Ölürsek şehidiz ve çok güzel bir yer bizi bekliyor' düşüncesindeler" diyen Demir, şöyle devam etti: "Bu düşünce onları az da olsa rahatlatıyor. Korkuları da çok güçlü bir şekilde yaşıyorlar ancak buna karşı inanılmaz bir teslimiyetleri de var.”







