Ölüm kalım savaşı

Rejim güçleri içerisinde 150 kadar da PKK’lı teröristin bulunduğu bilgisini veren Hudur, “Muhalifler çok uluslu şer cephesine karşı ölüm kalım mücadelesi veriyor. DEAŞ’ı bölgeye ABD getirdi, İran destekli Şii milisler ve Rusya da müttefik olmaları hasebiyle aynı cephede aktif rol alıyorlar. Esed’in asıl hedefi, Afrin’e kadar ilerleyerek orada PKK’yı koruma altına almak” dedi. Esed, İran, Rusya, ABD destekli DEAŞ ve PKK’ya karşı kıyasıya bir direniş başlatan muhalifler ise özel zırhlı araçlarla cephe hattına intikal ederek işgale karşı koyuyor.

Şiddetli çarpışmalarla birlikte işgalci milisleri bir nebze püskürtmeyi başaran muhalifler, 70’den fazla milisi öldürdü, çok sayıda milisi de gözaltına aldı. Sözkonusu gözaltı görüntüleri, ÖSO ve bileşeni gruplar tarafından sosyal medyada da yayınlandı. Ahrar’uş Şam, Feylak’üş Şam, Ceyş’ül Izze, Ceyş’ül Ahrar, Ceyş’ül Nasr ve Özgür Suriye Ordusu’na bağlı pek çok grup, işgale karşı ortak operasyon odası kurdu.

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