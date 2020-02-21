Ölümle yaşam arasındaki çizgi

KENDİ ÇÖPLÜKLERİ

Resmi verilere göre kentte Vergunov gibi 3 bin 500 evsiz var. Fakat gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Omsk’ta evsizlerin geceleri sığınmaları için bir tesis de var. Fakat bu kentin uzak bir tarafında ve Vergunov o civardaki evsizlerin o mahalledeki çöplüğü “kendi çöplükleri” olarak bellediklerini söylüyor, bu yüzden oradan eşya toplamasına izin vermedikleri gerekçesiyle evsizler evine gitmiyor.

Kentte 3 bin 500 civarında evsiz yaşıyor.

Sıcak boru hattına sığınıyorlar

Omsk’taki sıcak borular, evsizler için yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi belirliyor. Reuters muhabirinin konuştuğu evsizlerden Aleksey Vergunov çoğu evsiz gibi endüstriyel bir sıcak boru hattının altında yatarak ısınmaya çalışıyor. Bu çok riskli bir yöntem. Borudan uzaklaşırsa soğuk nedeniyle donarak ölebilir. Fazla yaklaşırsa da, farkına bile varmadan ciddi cilt yanıklarıyla karşı karşıya kalabilir.