Ölümlü saldırı sonrası Slovakya'da 350 ayıyı itlaf kararı

Slovakya Çevre Bakanı Tom Taraba, ülkede ayı saldırısı vakalarında artış görüldüğünü ve geçtiğimiz yıl vaka sayısının bin 900'e ulaştığını söyledi. Taraba, Slovakya'da bin 300'den fazla ayı bulunduğunu ve ayı nüfusu artmaya devam ederken ülkede 800 kadar ayı bulunmasının yeterli olduğunu söyledi. Başbakan Robert Fico ise, "

İnsanların ormanlara gitmeye korktuğu bir ülkede yaşayamayız