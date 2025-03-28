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Bursa'da şaşkın ayı kafeye daldı: Masaları dağıtıp kaçtı

Bursa'da şaşkın ayı kafeye daldı: Masaları dağıtıp kaçtı

10:3528/03/2025, Cuma
IHA
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Bursa Uludağ’da bir işletmeye akşam saatlerinde giren ayı masaları devirip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Bursa Uludağ’da bir işletmeye akşam saatlerinde giren ayı masaları devirip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa Uludağ’da bir işletmeye akşam saatlerinde giren ayı masaları devirip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da gece saatlerinde yemek bulamayan bir ayı bölgedeki işletmeye girip masaları talan etti. Masaların devrilmesiyle korkan ayı hızla işletmeden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşletmeye gelen dükkan sahibi ise görüntüleri izleyince ikinci bir şoku yaşadı.



#Bursa
#İşyeri
#Ayı

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