Önce HTŞ’ye baskın ardından vize iptali

ABD ordusu Suriye’de Heyet-i Tahrir-i Şam’ın eski ve yeni yöneticilerinin katıldığı bir toplantıyı havadan vurdu, saldırıda en az 14 kişi öldü. Suriye’de HTŞ’ye bağlı olarak kaçakçılık yapan Samer Suad, İdlib’in Salkin ilçesine bağlı Cakara köyündeki çiftliğinde önceki akşam bir davet verdi.

Davete HTŞ’nin sözde Halep bölgesi emiri Şeyh Hamud El-Sahhara ve Ebu Talha El-Hadidi ile El-Fetih Tugayları’ndan da önemli isimler katıldı. Bazı aşiretlerden temsilciler de davete iştirak etti. Saat 22:00 civarında davet sürerken ABD droneları çiftliği bombaladı.

SÖZDE EMİR DE ÖLDÜ

Şu an Fetih Tugayları saflarında bulunan HTŞ’nin eski lideri Salih el-Hamvi saldırıya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi verdi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybettiğini ifade eden Hamvi’nin verdiği bilgilere göre ölenler arasında sözde Halep bölgesi Emiri el Sahhara ve el Hadidi de var. Samer Suad ve 2 kardeşi ile Akeydat aşireti liderlerinden Ebu Hasan da ölenler arasında.

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EKİM AYINDA İKİ SALDIRI OLDU

ABD ordusu, 15 Ekim tarihinde İdlib kırsalında iki üst düzey El Kaide militanı olan Ebu Dhar El Masri ve Ebu Yusuf el Mağribi’nin öldüğü insansız hava uçağı saldırısını üstlenmişti. İHA’lar geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Suriye’nin kuzeyinde 11 askeri komutan ve savaşçıyı öldürdü. Bunlar arasında örgüt liderleri ve kimlikleri bilinmeyen kişiler bulunuyordu.

Baskının ardından vize iptali

ABD’nin HTŞ’ye yönelik saldırısından saatler sonra ilginç bir adım geldi. Amerika, Türkiye’deki büyükelçilik ile konsolosluk binalarında vize işlemlerini askıya aldı. Elçilik karara, “ABD’yi hedef alan muhtemel kaçırma ve terör saldırıları”nı gerekçe gösterdi. Büyükelçilik açıklamasında İstanbul’da yaşayan ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik saldırı ve kaçırma girişimi olabileceğine ilişkin güvenilir raporlar alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Vize işlemlerini de içeren askıya alma uygulamasında daha önce randevu almış kişilerin önümüzdeki günlerde tekrar planlama içeren bir e-posta ile bilgilendirilecekleri belirtildi.

DÜNYA ABD Türkiye'nin vurduğu terör kampına koştu