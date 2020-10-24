Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Önce HTŞye baskın ardından vize iptali
ORTADOĞU

Önce HTŞ’ye baskın ardından vize iptali

İdlib’de HTŞ’nin toplantısını drone ile bombalayarak örgütün 14 yöneticisini öldüren ABD, saatler sonra Türkiye’deki büyükelçilik ile konsolosluk binalarında vize işlemlerini askıya aldı. Elçilik karara, “ABD’yi hedef alan muhtemel kaçırma ve terör saldırıları”nı gerekçe gösterdi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD ordusu Suriye’de Heyet-i Tahrir-i Şam’ın eski ve yeni yöneticilerinin katıldığı bir toplantıyı havadan vurdu, saldırıda en az 14 kişi öldü. Suriye’de HTŞ’ye bağlı olarak kaçakçılık yapan Samer Suad, İdlib’in Salkin ilçesine bağlı Cakara köyündeki çiftliğinde önceki akşam bir davet verdi.

Davete HTŞ’nin sözde Halep bölgesi emiri Şeyh Hamud El-Sahhara ve Ebu Talha El-Hadidi ile El-Fetih Tugayları’ndan da önemli isimler katıldı. Bazı aşiretlerden temsilciler de davete iştirak etti. Saat 22:00 civarında davet sürerken ABD droneları çiftliği bombaladı.

SÖZDE EMİR DE ÖLDÜ

Şu an Fetih Tugayları saflarında bulunan HTŞ’nin eski lideri Salih el-Hamvi saldırıya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi verdi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybettiğini ifade eden Hamvi’nin verdiği bilgilere göre ölenler arasında sözde Halep bölgesi Emiri el Sahhara ve el Hadidi de var. Samer Suad ve 2 kardeşi ile Akeydat aşireti liderlerinden Ebu Hasan da ölenler arasında.

EKİM AYINDA İKİ SALDIRI OLDU

ABD ordusu, 15 Ekim tarihinde İdlib kırsalında iki üst düzey El Kaide militanı olan Ebu Dhar El Masri ve Ebu Yusuf el Mağribi’nin öldüğü insansız hava uçağı saldırısını üstlenmişti. İHA’lar geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Suriye’nin kuzeyinde 11 askeri komutan ve savaşçıyı öldürdü. Bunlar arasında örgüt liderleri ve kimlikleri bilinmeyen kişiler bulunuyordu.

Baskının ardından vize iptali

ABD’nin HTŞ’ye yönelik saldırısından saatler sonra ilginç bir adım geldi. Amerika, Türkiye’deki büyükelçilik ile konsolosluk binalarında vize işlemlerini askıya aldı. Elçilik karara, “ABD’yi hedef alan muhtemel kaçırma ve terör saldırıları”nı gerekçe gösterdi. Büyükelçilik açıklamasında İstanbul’da yaşayan ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik saldırı ve kaçırma girişimi olabileceğine ilişkin güvenilir raporlar alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Vize işlemlerini de içeren askıya alma uygulamasında daha önce randevu almış kişilerin önümüzdeki günlerde tekrar planlama içeren bir e-posta ile bilgilendirilecekleri belirtildi.

ABD Türkiye'nin vurduğu terör kampına koştu
DÜNYA
ABD Türkiye'nin vurduğu terör kampına koştu

Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkardı
DÜNYA
Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkardı
Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.