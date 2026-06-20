Önce sabotaj sonra ateşkes

ABD ve İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakatın Lübnan’ı da kapsadığı ilan edilmesine rağmen işgalci İsrail ordusu, saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu, dün Hizbullah’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan’ın güneyindeki Nabatiyye kentine bağlı beldelere yoğun bombardımanlar düzenledi. Bombardımanlarda 18 sivil yaşamını yitirirken 33 kişi de yaralandı. Hizbullah ise katliama İsrail ordusuna bağlı kuvvetleri hedef alarak karşılık verdi. Örgüt, İsrail’e ait bir zırhlı tabura düzenlediği saldırıyla biri tabur komutanı 4 İsrail askerini öldürdü. Bu gelişmenin ardından İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin yetkilileri, Lübnan’ı yakıp yakma ve binlerce Lübnanlıyı öldürme çağrıları yaptı. İran da mutabakata uyulmaması halinde İsrail’e cevap vereceğini ilan etti. ABD yönetiminin duruma müdahale etmesinin ardından ise İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes ilan edildiği bildirildi. İsrailli yetkililer, Washington’ın müdahalesiyle ateşkese mecbur oldu.

GECE BOYU KATLİAM

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerine kadar süren yoğun saldırılar sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Harouf’ta 7 can kaybı, 10 yaralı, Doueir’de 3 can kaybı, Sharqieh’te 3 can kaybı 2 yaralı, Abbasieh’te 1 can kaybı, Qatrani’de 2 can kaybı, 2 yaralı, Jebchit’te 2 can kaybı, Qaqaiet al-Jisr’de 2 yaralı, Nebatiye şehrinde 2 yaralı, Kfarsir’de 4 yaralı, Adchit’te 2 yaralı, Haboush’ta 9 yaralı olduğu aktarıldı. İsrail ordusunun dün öğleden sonra da Lübnan’ın doğusundaki Baalbek’e bağlı Ayn Ravda beldesine düzenlediği saldırıda da 3 sivil daha hayatını kaybederken ölü sayısı 21’e yaralı sayısı 40’a çıktı.

HİZBULLAH’TAN AĞIR DARBE

Hizbullah’ın ise İsrail ordusuna cevabı gecikmedi. Sabah saatlerinde, İsrail ordusunun geçtiğimiz ay işgal ettiği Lübnan-Suriye sınırındaki Şakif Kalesi yakınlarında bulunan Kefr Tebnit beldesinde konuşlu İsrail ordusuna bağlı bir 52. Zırhlı Taburu’na bağlı kuvvetler, insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda aralarında Tabur Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon'un da olduğu 4 asker öldürüldü. Hizbullah ayrıca, Nabatiyye yakınlarındaki stratejik Ali Tahir Tepeleri’ne sızmaya çalışan İsrail kuvvetlerini de hedef aldığını ve bazı askerleri öldürdüğünü bildirdi.

NETANYAHU: LÜBNAN’DA KALACAĞIZ

İsrail ordusunun Lübnan’da Hizbullah karşısında ağır kayıp vermesinin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyerek, İsrail ordusunun kuzeydeki Yahudileri korumak için ne kadar kalması gerekiyorsa Lübnan’ın güneyinde kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ABD'nin Lübnan'da ateşkes baskısına, "Hiç kimse ne yapacağımızı söyleyemez" diyerek cevap verdi. Katz, Lübnan, Gazze ve Suriye'deki bölgelerden hiçbir şartta çekilmeyeceklerini kaydetti.

TAMAMEN ATEŞE VERELİM

İsrail ordusunun verdiği kayıplar, Netanyahu’nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’i ise çılgına çevirdi. Smotrich, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, “Artık ateşle konuşmanın vakti geldi. Cehennemin kapılarını açın” ifadelerini kullanırken İsrail’in üç yıldır devam eden savaş durumunu sınırlarını genişleterek nihayete erdirmesi gerektiğini öne sürdü. Ben-Gvir ise Hizbullah’ın saldırısına karşı Lübnan’ın tamamını yakarak cevap verilmesini talep ederken, “Ağlayan her İsrailli anneye karşılık, bin Lübnanlı anne ağlamalı. Artık zaman kaybettiğimiz yeter. Ortadoğu’da güvenliğimizi ping-pong oynayarak sağlayamayız, delirmek ve her şeyi silmek gerekir” dedi.

ÖĞLEDEN SONRA ATEŞKES

Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich ve Katz gibi İsrail’in en üst düzey yetkililerin peş peşe yaptığı meydan okumalar, öğleden sonra Lübnan’da ateşkesin ilan edilmesiyle bıçak gibi kesildi. Reuters, İsrail ve Hizbullah’ın dün saat 16.00 itibarıyla Lübnan’da ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. CNN’e konuşan ABD’li yetkililer ise İsrail’in, Hizbullah’ın saldırısına cevap vermeyeceği ve Lübnan’da şiddeti artırmayacağı konusunda ABD’ye güvence verdiğini belirterek, “Şimdi top Hizbullah’ta” dedi.

İsviçre toplantısı ertelendi

İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının ardından gerilim yükselirken, ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, İsviçre’nin Bürgenstock kentinde İran ile yapılacak müzakereler için planladığı seyahati iptal etti. İsviçre Dışişleri Bakanlığı toplantının iptal edildiğini duyururken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, konuya dair yaptığı açıklamada, toplantının ertelendiğini belirterek, “Mutabakat zaptının metninin 18 Haziran'da dijital ortamda imzalanması göz önüne alındığında toplantının yapılması konusunda acil bir durum yok, ancak önümüzdeki günlerde bir görüşme planlıyoruz” ifadelerini kullandı.







