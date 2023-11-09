Önce tutukluyor sonra bombalıyor

75 yıl önce İsrail zulmüyle evlerinden edilen 140 bin Filistinlinin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı, 7 Ekimden bu yana hergün kanlı baskınlara şahit oluyor. İsrail güçleri, çeşitli bahanelerle kampa baskın düzenleyerek Filistinlilere saldırıyor. İsrail, gözaltına aldığı Filistinlilerin de evlerini hedef almaya devam ediyor. Terörist İsrail ordusu Şuafat Mülteci Kampı’nda yaşayan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan genç esir Muhammed El-Zalbani’nin evini bu sabah bombaladı.

GENÇLERİ GÖZALTINA ALIYOR

Bununla yetinmeyen işgalciler, Filistinlilerin dükkanlarını açmasını, öğrencilerin okula gitmesini de engelledi. Bir kız öğrenciyi tehdit eden İsrail askerleri, aşağılayıcı bir şekilde üst araması gerçekleştirdi. Gençleri ise acımasızca dövdü. Pek çok genç gözaltına alındı. Bölgede yaşananlara taşlarla ve yol ortasında yakılan ateşle tepki gösteren Filistinlilere karşı ise biber gazı atıldı.

Yer yer plastik mermiler kullanıldı.

126 YAHUDİ AKSA’YI BASTI

Diğer yandan Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinde 126 Yahudi işgalci tarafından sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskının ardından Fas Kapısı giriş ve çıkışlara kapatıldı.







