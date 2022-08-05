Dünya Orbandan LGBT tepkisi Artık durun
AVRUPA

Orban'dan LGBT tepkisi: Artık durun

Macaristan Başbakanı Orban, "Anne kadındır, baba erkektir. Çocuklarımızı rahat bırakın. Artık durun. Küreselci egemen sınıfın nasıl bir gelecek sunacağını gördük. Ama kafamızda farklı bir gelecek var. Küreselciler cehenneme gidebilir" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Orbandan LGBT tepkisi: Artık durun
Viktor Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas kentinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) açıklamalarda bulundu.

Macaristan'da yapılan bir referandumun, okullardaki cinsel yönelim programlarını ebeveyn izni olmadan reddettiğini kaydederek, anayasanın geleneksel evliliği koruduğuna vurgu yaptı.

Orban, "Özetlemek gerekirse: Anne kadın, baba erkek. Çocuklarımızı rahat bırakın. Artık durun" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

"KÜRESELCİLERİN BİZE SUNDUĞU GELECEK BU"

Macaristan Başbakanı, "Küreselci egemen sınıfın nasıl bir gelecek sunacağını gördük. Ama kafamızda farklı bir gelecek var. Küreselcilerin hepsi cehenneme gidebilir" diye konuştu.

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