BBC'de yer alan habere göre, araştırma bir Lidar araştırmasıydı. Sinyalin geri dönmesi için gereken zamana göre, bir uçaktan binlerce lazer darbesi ateşleyerek alttaki nesneleri haritalayan bir uzaktan algılama tekniği. Ancak

Auld-Thomas, arkeologların kullandığı yöntemleri kullanarak verileri işlediğinde, başkalarının gözden kaçırdığı bir şeyi keşfetti.

Bu keşif MS 750 ila 850 yılları arasında

30.000 ila 50.000 kişiye ev sahipliği yapmış olabilecek devasa bir antik şehir.