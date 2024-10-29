Meksika'da orman örtüsü altında kaybolan devasa bir Maya şehri, yüzyıllar sonra yeniden keşfedildi. Gizli kompleks, piramitlerden ve spor sahalarından, bölgeleri ve amfitiyatroları birbirine bağlayan geçit yollarına kadar büyüleyici yer işaretleriyle dolu.
Uzun zamandır kayıp olan Maya şehri Meksika ormanında yeniden keşfedildi. Edinburgh civarındaki üç alan, bir arkeologun internetteki bazı verileri taramasının ardından 'tesadüfen' bulundu.
Bu, bir uçaktan binlerce lazer darbesi ateşleyen ve sinyalin geri dönmesi için geçen süreyi kullanarak alttaki nesneleri haritalayan bir uzaktan algılama tekniği olan Lidar araştırmasıydı.
Tesadüfen keşfetti
Bunun yerine, bölgenin zengin ve karmaşık kültürlere ev sahipliği yaptığını söylüyor. Arkeologlar, iklim değişikliğinin şehrin çöküşünde ve sonunda terk edilmesinde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürdüler ancak bu henüz kanıtlanmadı.
Arkeologlar şehri "açık görüşte saklı" olarak tanımlıyor, çünkü çoğunlukla Maya halkının yaşadığı Xpujil yakınlarındaki ana yoldan sadece 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde. "Oraya hiç kimse gitmediği" için şehrin hiçbir fotoğrafı yok.
Yaklaşık 16,6 kilometrekarelik bir alanı kaplayan antik metropol, yaklaşık 2 km (1,2 mil) uzaklıkta büyük yapılara sahip, yoğun bir şekilde paketlenmiş evler ve geçit yollarıyla birbirine bağlı iki büyük merkeze sahipti.
Site, Mayaların ibadet ettiği piramitleri, yeşim maskeleri gibi gizli hazineler ve ölülerini gömdükleri iki meydanı içeriyor. Eski bir top oyunu da muhtemelen özel olarak belirlenmiş bir sahada oynanıyordu. Bir rezervuarın belirtileri, vatandaşların büyük bir nüfusu sürdürmek için manzarayı manipüle etme yeteneğine işaret ediyor.