Oyun oynamayı bile bilmiyorlar

Suriye iç savaşının en büyük mağduru olan çocukların yaraları, Türkiye’den giden üniversite öğrencileri tarafından sarılıyor. Savaşın çocuklarının acısını dindirmek amacıyla düzenlenen Sınırsız Şenlik için Azez’e giden 50 üniversite öğrencisi çocuklara birbirinden değişik oyunlar oynatarak hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

ÇOCUKLUKLARINI UNUTMUŞLAR

Gönüllülerden biri olan İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencisi Betül Cebeci, “Savaşın çocuklarında en belirgin özellik bizim günlük hayatımızda gördüğümüz hiçbir çocuk gibi değiller. Baktığınızda karşınızdaki bir çocuk ama yaşadıkları nedeniyle olgunlaşmak zorunda kalmışlar. Hepsi hayatta kalmak için bu olgunluğa sarılmış. Çocukluklarını unutmuşlar” dedi.

Betül Cebeci

15 gün sürecek proje için bölgedeki çeşitli noktaları dolaşan ve çocuklarla iletişim kurduklarını söyleyen Cebeci, “Çocuklar oyun oynamayı gerçekten bilmiyorlar. Ellerine bir top verip, ne isterseniz onu oynayın dediğinizde, yalnızca yerde sektiriyor. Başka bir şey yapamıyorlar. O kadarını biliyor ya da topla o kadar oynama fırsatı olmuş. Kız çocuklarına buraya geldiğimizde ip atlamayı biz öğrettik. Bir kızın ilk oynadığı, ilk öğrendiği şeylerdendir ip atlamak. Ama bunu bizden öğrendiler. Çocukların hayatlarına oyunu dahil etmeye çalıştık ve bu gerçekten güzel bir his” diye konuştu.

OYUNA İHTİYAÇLARI VAR

Mağdur çocuklara oyun oynatma fikrinin ilk başta tepki çektiğini anlatan Cebeci şöyle devam etti: “Çocuklar savaşın içinde, açlar susuzlar, oyun oynayacak halleri mi var diye tepkiler aldım. Buraya gelmeden önce acaba onlara boş umut mu veriyorum diye düşündüm. Sonra çocuklardan aldığım öyle güzel tepkiler oldu ki, doğru yolda olduğumu daha iyi anladım. Türkçe bilen çocuklar daha ilk karşılaştığımızda ne kadar güzel Bir şey yapıyorsunuz diyorlar mesela. Bu da yaptıklarımızın yeterli bir karşılığı.”

HAVADAKİ KUŞ OYUNU BÖLER

Çocuklarla oyun oynarken yaşadıkları kötü şeylere dair konuşmadıklarını söyleyen Cebeci şunları anlattı: “İki gün önce Azez’de bir okuldaydık. Burası daha önce hava saldırısına maruz kalan bir yerdi. Oyun oynarken onun heyecanı içerisindeydik. Aniden yukarıdan bir kuş geçti. Çocuk oynadığı oyunu bırakıp, yukarıdan geçen kuşa saniyelerce kilitlenip kaldı. Onun kuş olduğundan ve zararsız olduğundan emin olana kadar oyuna geri dönemedi.”

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Fatih Alibaz Dursun

Kamplardaki travma sürüyor

UMHD gönüllüsü Fatih Alibaz Dursun da Suriyeli çocukların yaralarını sarmak için bölgeye giden öğrencilerden biri. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Arapça Öğretmenliği okuyan Dursun, Suriye’ye geçtiğimiz yıldan bu yana 4 kez gittiğini belirterek, “Fırat Kalkanı Harekatı’ndan bu yana çocuklarda ciddi bir iyileşme var. Çocukların açlık, susuzluktan ziyade sevgi ve ilgiye ihtiyacı var. Buraya gelerek onlara ‘sizi unutmadık’ mesajı verenler, çocukların iyileşmesinde pay sahibi oluyor” dedi. Kamplar bölgesinde ise çok ciddi travma yaşayan insanların olduğunu aktaran Dursun, “O çocuklar gülmek nedir, eğlenmek nedir, bir şeyden tat almak nedir bilmez haldeler. Gösteri yaptığımızda çoğu çocuk ne tepki vereceğini bilmiyor. Biz ellerimizi çırparak onların alkışlamasını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin tamamı gönüllü

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin Suriye'ye götürdüğü öğrencilerin tamamı gönüllü. Hiçbir ücret almadan bölgeye giden öğrenciler arasında Hukuk, Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Psikoloji bölümünde okuyan öğrenciler var. Bölgeye gitmek için 450 öğrenci başvurdu. Daha önce mültecilerle çalışan 50 öğrenci seçilerek bölgeye gönderildi. Bölgeye giden 50 öğrenci el becerilerine, çocuklara oynatabileceği oyunlara göre gruplandırıldı.