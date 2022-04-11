Pakistan olaylarının iç yüzü

Söz konusu kardeş ülke Pakistan olunca ve İmran Han tarafından, "Amerika komplo ile beni indirmek istiyor" söylemi ortaya atılınca, Türkiye'de katıksız bir İmran Han taraftarlığı oluştu.

İmran Han'ın "Amerika Komplosu" iddiası, Pakistan'da bile destek bulamazken ülkemizde çoğunluk medya kuruluşları ve şahsiyetleri, bu iddiaya sarılıp yaşananları 15 Temmuz'a bile benzetti.

Peki, olayların iç yüzü aslında nasıl? İmran Han kimdir, iktidara nasıl geldi? İmran Han'ı Amerika mı devirmek istiyor? Yeni Başbakan Şahbaz Şerif'i Amerika'nın mı adamı? İmran Han'ı güvenoyu ile görevinden düşürmeye çalışan Pakistan Demokratik Hareketi kimlerden oluşuyor?

İmran Han - Şahbaz Şerif

Önce Başbakanlık koltuğunu bırakmamak için Anayasa'ya aykırı bir şekilde güven oylamasını engelleten Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Pakistan Kriket Milli Takımının kaptanlığından başbakanlığa uzanan yolculuğunu kısaca özetleyelim.

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KISACA İMRAN HAN KİMDİR?

1952 yılında Pakistan'ın en kalabalık ikinci şehri olan Lahor'da dünyaya gelen İmran Han, İngiltere'de Oxford'ta eğitim gördüğü sırada kriket sporuna başladı ve kriket milli takım kaptanlığına kadar yükseldi.

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Kriket sporunu bıraktıktan sonra 1996 yılında Pakistan Tahriki İnsaf Partisini kurarak siyasete atıldı. 2002 yılında ilk defa milletvekili seçilerek meclise girdi.

Popüler bir sporcu olan İmran Han, çalkantılı magazin hayatından sonra ilk evliliğini Yahudi asıllı İngiliz TV yapımcısı Jemima Goldsmith ile yaptı, İmran Han'ın bu evlilikten olan 2 oğlu anneleriyle birlikte İngiltere’de yaşıyor. 2015 yılındaki 1 yıldan az süren ikinci evliliğinin ardından 2018 yılında Başbakan seçilmeden 6 ay önce çok ses getiren üçüncü evliliğini şimdiki eşi Büşra Bibi ile yaptı. Tanıştıklarında evli olan Büşra Bibi eşinden boşandı ve İmran Han ile evlendi.

İmran Han - Büşra Bibi

Son eşi Büşra Bibi sıradan bir 'first lady' değil, topluma hiç çıkmayan gizemli bir kişi olan Büşra Bibi hakkında bilinenler çok sınırlı. Kendini 'Pir' olarak adlandırdığı ve 'ruhani güçleri'yle İmran Han’ı etkilediği konuşuluyor. İmran Han’ın siyasi kariyeriyle ilgili 'kehanetlerde' bulunduğu ve eşinin bir çok kritik davranışının arkasında bu yönlendirmelerin olduğu iddia ediliyor. Örneğin Imran Han 'ruhani danışmanı' eşi Büşra Bibi’nin tavsiyesi üzerine cenaze törenlerine katılmıyor. Pakistan'da bir çok şehit cenazesi olmak üzere, yakın arkadaşları ve önemli devlet adamlarının cenazelerin bu yüzden katılmadığı iddia edilen İmran Han bu yüzden çok büyük tepkiler almıştı.

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Büşra Bibi'nin adı en son hakkında yolsuzluk iddiaları olan en yakın arkadaşı Farah Han'ın güven oylaması yapılmadan hemen önce Dubai’ye kaçmasıyla gündeme gelmişti.

İmran Han

İKTİDARA GELİŞİ

Pakistan'ın FETÖ'sü olarak bilinen ve Kanada'da yaşayan Tahirül Kadri 2017 yılında Pakistan'da 3. dönem başbakanlık görevinden bulunan Navaz Şerif'e karşı Halk Ayaklanması başlattı.

O dönem muhalefette bulunan İmran Han'ın da Tahirül Kadri ile iş birliğine gitmesi sonucu gelişen süreçte Navaz Şerif Başbakanlık görevinden alınarak erken seçime gidildi.

2018 yılında yapılan ve "Pakistan tarihinin en kirli seçimi" olarak adlandırılan seçimler sonrası İmran Han'ın partisi birinci parti olarak seçildi. Oy sayımının günlerce sürmesi ve sonuçların geç açıklanması asker ve yargının seçimlere müdahale ettiği kanaatini oluşturdu.

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Tek başına iktidar kuracak meclis çoğunluğunu bulamayan İmran Han'ın partisi PTI, koalisyon kurarak en az 172 milletvekilinin gerektiği meclis çoğunluğunu 176 milletvekili sağladı ve Başbakan seçildi.

İmran Han

MUHALİFLERE UYGULADIĞI BASKI

İmran Han döneminde Pakistan'da muhalefet partilerinin liderleri birçok kez gözaltına alındı ve tutuklandı. Özellikle eski başbakan Navaz Şerif ile kardeşi eski Pencap eyalet başbakanı Şahbaz Şerif ve aile üyeleri kesinleşmiş cezaları olmamasına rağmen bir çok defa göz altına alında, cezaevinde yattı ve serbest kaldı. Bu baskılarıyla muhaliflerini yıldırmaya çalıştı.

YÖNETİM PERFORMANSI: ÜLKEYE YATIRIMLAR DURDU

Seçim öncesi bir çoğu gerçekçi olmayan bir çok vaatte bulundu. 10 milyon yeni istihdam, 5 milyon yeni konut, yolsuzlukla mücadele gibi vaatlerini gerçekleştiremediği gibi ülkedeki yatırımlar durdu, zaten kırılgan olan ülke ekonomisi daha da kötüye gitti, yolsuzluklar arttı. Yabancı yatırımcılar ülkeye yatırımlarını durdurdu.

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TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Pakistan ile Türkiye dostluğu Kurtuluş Savaşı zamanlarına dayanıyor. Kurtuluş Savaşı esnasında büyük bir fedakarlıkla Türkiye'ye destek olan Pakistan halkının bu fedakarlığını Türkiye hiçbir zaman unutmadı ve her iki ülkedeki iktidar değişikliklerinden bağımsız olarak daima dost olarak kaldı.

Navaz Şerif döneminde üst düzeyde olan Pakistan Türkiye ilişkileri İmran Han döneminde asgari düzeye indi.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile çok yakınlaştı. Türkiye’nin öncülüğünde organize edilen Malezya Zirvesine önce katılacağını ilan eden İmran Han, MBS'nin baskısı sonucu toplantıya katılmaktan vazgeçmişti.

İmran Han - Bin Selman

GÜVEN OYLAMASI VE GÖREVDEN ALINIŞI

Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti.

Parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

PAKİSTAN DEMOKRASİ HAREKETİ NEDİR?

20 Eylül 2020'DE 11 muhalefet partisi, Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında bir araya geldi.

PDM, 2021'in ilk aylarında ülkenin çeşitli yerlerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenledi.

Hareketin temsilcileri, Başbakan İmran Han'ın istifasını ve 2018 genel seçimlerinin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep etmişti.

İslam Ulema Camiası Lider Fazlur Rahman (Ortada) öncülüğündeki Pakistan Demokratik Hareketi temsilcileri

YAŞANANLAR ABD MÜDAHALESİ Mİ?

Peki, Türkiye kamuoyunda oluşan İmran Han'ın Amerika tarafından devrilmeye çalışıldığı iddiasının arka planında ne var?

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Aslında bu iddianın bir temeli yok. Koalisyon ortaklarının desteğini kaybetmesi sonucu güven oylaması gündeme gelince İmran Han, "Dış güçler (Amerika) hükümeti yıkmaya çalışıyor." iddiasını ortaya attı.

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Han, iddiasını bir mektuba dayandırdığını ancak bu mektubu kamuoyu ile paylaşamayacağını söyledi.

İmran Han görevden alınacağı meclis oylamasının hemen öncesinde yine bir tehdit mektubundan bahsetmiş, mektubu açıklayacağını ilan etmiş ancak açıklayamamıştı. Sonradan aslında ortada bir tehdit mektubu olmadığı, Dış İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir bilgi notu olduğu anlaşıldı.

Araştırma şirketi Gallup'un yapmış olduğu ankette Pakistan vatandaşlarının yüzde 64'ü güven oylaması ile hükümetin düşürülmesinin arkasında Amerika'nın olduğu şeklindeki İmran Han'ın iddiasına inanmıyor hükümetin düşürülme nedenini kötü ekonomi yönetimi ve enflasyona bağlıyor.

YENİ BAŞBAKAN ŞAHBAZ ŞERİF KİMDİR?

PML-N partisi lideri Şahbaz Şerif, 3 dönem Pakistan Başbakanlığı yapan Navaz Şerif'in kardeşi. Şerif ailesi Pakistan’ın en köklü ailelerinden. Önceki dönemlerde 110 Milyon nüfusu ile Pakistan'ın en büyük eyaleti olan Pencap'ın 3 dönem Başbakanlığı'nı yaptı.

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Şerif'in, görev dönemlerinde Türkiye ile ilişkilerini üst düzeye çıkartmış ve başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok devlet kurumu ile birçok iş birliği içerisinde olmuştur.

Şahbaz Şerif, dostluğunun yanı sıra sıkı bir Erdoğan ve Türkiye hayranı.

Tam bir işkolik olarak adlandırılan Şahbaz Şerif, görevi boyunca Pencap eyaletinde temizlik, ulaşım, çevre gibi temel altyapı hizmetlerini tamamladığı gibi ülkedeki enerji krizine çözüm olacak elektrik santralleri yatırımlarını da başlatmıştı.

Görev yaptığı dönemde özellikle Pencap Eyaleti'nin başkenti Lahor şehri çok hızlı bir şekilde gelişerek Pakistan'ın en modern ve güvenli şehri oldu.