Pakistan'da 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi

Dawn Gazetesi'nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, eyaletteki Ketta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden bir trene silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dawn Gazetesi'nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, eyaletteki Ketta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden bir trene silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.





Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktaran Rind, olayın boyutunun ve terör saldırısı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Demiryolları Kontrolörü Muhammad Kaşif de trenin Ketta'daki 8 numaralı tünelde silahlı kişilerce durdurulduğunu bildirdi.

Kaşif, trendeki yaklaşık 500 yolcu ve personele ulaşmak için çaba sarf edildiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Waseem Baig ise bölgedeki Sibi Hastanesi'nde acil durum ilan edildiği, ambulansların olay yerine yönlendirildiği bilgisini paylaştı. Öte yandan, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bu da saldırganların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığı ifade edildi.





Saldırıda ölü, yaralı ya da tutsak olup olmadığı henüz açıklanmadı.











