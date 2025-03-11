Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Pakistan'da 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi

Pakistan'da 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi

15:0511/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dawn Gazetesi'nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, eyaletteki Ketta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden bir trene silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dawn Gazetesi'nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, eyaletteki Ketta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden bir trene silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.


Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktaran Rind, olayın boyutunun ve terör saldırısı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Demiryolları Kontrolörü Muhammad Kaşif de trenin Ketta'daki 8 numaralı tünelde silahlı kişilerce durdurulduğunu bildirdi.

Kaşif, trendeki yaklaşık 500 yolcu ve personele ulaşmak için çaba sarf edildiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Waseem Baig ise bölgedeki Sibi Hastanesi'nde acil durum ilan edildiği, ambulansların olay yerine yönlendirildiği bilgisini paylaştı. Öte yandan, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bu da saldırganların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığı ifade edildi.


Saldırıda ölü, yaralı ya da tutsak olup olmadığı henüz açıklanmadı.




#Belucistan Eyaleti
#pakistan
#saldırı
#silah
#tren

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1995, 2005 ve 2015 SSK başlangıcı olan yaşadı: 2160 ve 3600 gün ile erken emeklilik