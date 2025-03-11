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Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lı saldırı: Savaşın başından bu yana böylesi ilk kez oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lı saldırı: Savaşın başından bu yana böylesi ilk kez oldu

09:2611/03/2025, Salı
AA
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Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen yoğun İHA saldırılarında 1 kişi öldü. (Foto: Arşiv)
Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen yoğun İHA saldırılarında 1 kişi öldü. (Foto: Arşiv)

Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana düzenlenen en yoğun saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplam 69 İHA'nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA'ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova'daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.

Öte yandan, Moskova'daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.

#İHA
#Rusya
#Ukrayna
#Moskova

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