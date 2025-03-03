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Moskova resmen yasakladı: Rusya ile Japonya arasında ipler geriliyor

Moskova resmen yasakladı: Rusya ile Japonya arasında ipler geriliyor

22:393/03/2025, Pazartesi
AA
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Rusya, Japonya Dışişleri Bakanı dahil dokuz ismi yaptırım listesine aldı.
Rusya, Japonya Dışişleri Bakanı dahil dokuz ismi yaptırım listesine aldı.

Rusya, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Japonya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi ve söz konusu kararın buna karşılık alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı
,
Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi
dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik
yaptırım
uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Dokuz isim açıklandı

Buna karşılık olarak, 9 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Yaptırım listesinde, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın yanı sıra Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Nakagome Masaşi, eski Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) temsilcileri ile bazı işletme yöneticileri yer aldı.



#Japonya
#Rusya
#yaptırım

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