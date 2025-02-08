Japonya Başbakanı Trump'la görüştü: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Çin vurgusu dikkat çekti

Beyaz Saray, görüşme sonrası yapılan ortak açıklama ile ilgili olarak, "İki lider, ABD-Japonya Karşılıklı İş birliği ve Güvenlik Antlaşması kapsamında ikili güvenlik ve savunma iş birliğinin her zamankinden daha güçlü hale gelmesi yönündeki ortak arzularını dile getirdiler ve ABD-Japonya İttifakının Hint-Pasifik'te ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın temel taşı olmaya devam ettiğini vurguladılar. Japonya, ABD'nin memnuniyetle karşıladığı kendi savunma yeteneklerini temelden güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını yineledi" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin nükleer desteği vurgulandı

Açıklamada, ABD'nin nükleer güç de dahil tüm yetenekleriyle Japonya'nın savunmasına bağlı olduğu belirtilerek, "ABD-Japonya Karşılıklı İş birliği ve Güvenlik Anlaşması'nın 5'inci Maddesi'nin Senkaku Adaları için geçerli olduğu yeniden teyit edilmiştir. Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun süreli ve barışçıl yönetimini baltalamayı amaçlayan her türlü eyleme karşı güçlü muhalefetimizi yineliyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca, liderlerin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki kararlılıklarını teyit ettiği de belirtildi.

Üçlü ittifak vurgusu

Trump ve İşiba'nın Kuzey Kore'nin siber saldırıları ve Rusya ile artan askeri iş birliğinden duydukları endişeye dikkat çekilerek, Japonya-ABD-Güney Kore üçlü ortaklığının bölgesel güvenlik açısından öneminin altı çizildi. İki lider, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki eylemlerine karşı olduklarını yineleyerek, Çin'in bölgedeki egemenlik iddialarına ve Güney Çin Denizi'ndeki 'kışkırtıcı' faaliyetlerine karşı durduklarını ifade etti.



