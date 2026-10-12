Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın partisine 'Taliban'la iş birliği' suçlaması: Bölgede OHAL ilan edildi

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaleti hükümetini eleştirdi.

Eyalet hükümetini "Pakistan Talibanı (TTP) ile gizli ve sıkı iş birliği yapmakla" suçlayan Tarar, merkezi hükümetin bu iddiaları destekleyecek "somut kanıtlara sahip olduğunu" savundu.

Tarar, bu doğrultuda hafta sonu eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatarak, yeni koşullar çerçevesinde bölgede "terörle mücadele çabalarının daha iyi koordine edilmesine olanak" tanınacağını bildirdi.

Vali yönetimi

Hafta sonu federal hükümet, eski Başbakan İmran Han'ın kurucusu olduğu PTI tarafından yönetilen Hayber Pahtunhva'da olağanüstü hal ilan ederek eyalet hükümetini askıya almış ve vali yönetimini uygulamaya koymuştu.

Kararla birlikte Hayber Pahtunhva eyaleti, federal hükümeti temsil eden valinin yönetimine geçmişti.

Pakistan İçişleri Bakanlığınca yayımlanan kararla, Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla ordu birliklerinin ve askeri unsurların konuşlandırılmasına onay verilmişti.

Yetkilendirmenin, daha önce ilan edilen olağanüstü hal ve vali yönetimi uygulaması boyunca geçerli olacağı kaydedilmiş ve Hayber Pahtunhva Valisi'nin başkanlığında 11 üyeli danışma komitesinin oluşturulduğu bildirilmişti.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022’de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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