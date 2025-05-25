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Pakistan'da fırtına: 18 ölü

Pakistan'da fırtına: 18 ölü

10:5125/05/2025, Pazar
DHA
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Pakistan'da fırtına: 18 ölü
Pakistan'da fırtına: 18 ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan fırtınada 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eyaletin başkenti Lahor'da ise birçok bölgede ağaçların devrildiği, çok sayıda ev, dükkan ve aracın hasar gördüğü aktarıldı. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap'ta etkili olan fırtına nedeniyle eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyalete bağlı Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot ve Mianwali şehirlerinde yaşandığı kaydedildi.

Eyaletin başkenti Lahor'da ise birçok bölgede ağaçların devrildiği, çok sayıda ev, dükkan ve aracın hasar gördüğü aktarıldı. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.



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