Meteoroloji uyardı: Batı Akdeniz’de fırtına alarmı

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Batı Akdeniz açıklarında etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın saatte 75 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtilirken, denizciler ve bölge halkı tedbirli olmaya çağrıldı.
Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın akşam saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz’in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın; batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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