Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde can kaybı 87'ye yükseldi

Pakistan'da etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybı artıyor. Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölen 11 kişiden 2 çocuk ve 1 kadının elektrik çarpmasından, diğer kişilerin ise su baskını ve yıldırım çarpmalarından hayatını kaybettiği belirtildi. Lahor'un çevre bölgelerinde de etkili olan şiddetli yağışlar, yolların kullanılamaz hale gelmesine, kanalizasyonların taşmasına ve bölgedeki elektrik altyapısının zarar görmesine neden oldu.