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Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde can kaybı 87'ye yükseldi

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde can kaybı 87'ye yükseldi

16:0110/07/2025, Perşembe
IHA
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Muson yağmurlarının yol açtığı sellerde can kaybı 87'ye yükseldi
Muson yağmurlarının yol açtığı sellerde can kaybı 87'ye yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran tarihinden bu yana fırtına ve şiddetli muson yağışlarından kaynaklanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Pakistan'da etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybı artıyor. Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölen 11 kişiden 2 çocuk ve 1 kadının elektrik çarpmasından, diğer kişilerin ise su baskını ve yıldırım çarpmalarından hayatını kaybettiği belirtildi. Lahor'un çevre bölgelerinde de etkili olan şiddetli yağışlar, yolların kullanılamaz hale gelmesine, kanalizasyonların taşmasına ve bölgedeki elektrik altyapısının zarar görmesine neden oldu.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDMA), şiddetli yağışların yarına kadar devam etmesinin ve nehir yataklarında taşmaların meydana gelmesinin beklendiğini duyurarak, başkent İslamabad, Rawalpindi, Lahor, Sialkot, Gujranwala şehirleri ile Hayber-Pakhtunkhwa ve Balucistan eyaletinde yüksek alarm durumu ilan etti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran tarihinden bu yana fırtına ve şiddetli muson yağışlarından kaynaklanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.



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