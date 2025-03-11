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Pakistan'da silahlı kişiler trene saldırdı: 450 yolcu rehin alındı

Pakistan'da silahlı kişiler trene saldırdı: 450 yolcu rehin alındı

14:0711/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
IHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün bir trene silahlı saldırı düzenlendiği ve 450 yolcuyu rehin aldığı belirtildi.

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde militanlar, bir yolcu trenine ateş açtı.


AFP 450 kişinin rehine alındığını bildirdi.


Saldırıyı üstlenen Beluc Kurtuluş Ordusu (BLA), trenden aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu rehineler aldıklarını açıkladı.


Güvenlik güçleri bölgede


Olayın ardından güvenlik güçleri, Belucistan’ın Bolan bölgesindeki Mushqaf bölgesine intikal etti. Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan hükümetinin acil durum önlemleri aldığını ve tüm ilgili kurumların durumu kontrol altına almak için seferber edildiğini belirtti.


Saldırıların geçmişi


Belucistan’daki militan gruplar, hükümet ve orduya karşı yıllardır isyan etmekte ve Çin’in bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenlemekte. Beluc Kurtuluş Ordusu, Belucistan’ın bağımsızlığını talep eden en büyük etnik isyancı grup.




#Pakistan
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