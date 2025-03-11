Pakistan'da silahlı kişiler trene saldırdı: 450 yolcu rehin alındı

Olayın ardından güvenlik güçleri, Belucistan’ın Bolan bölgesindeki Mushqaf bölgesine intikal etti. Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan hükümetinin acil durum önlemleri aldığını ve tüm ilgili kurumların durumu kontrol altına almak için seferber edildiğini belirtti.