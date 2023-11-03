Papa Franciscus: İki halk iki devlet

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail-Filistin sorunu için “iki halk, iki devletli çözüm”ü işaret etti. Papa, İtalyan devlet kanalı Rai1’e verdiği röportajda, gündemde öne çıkan konulara dair soruları cevaplandırdı. Her savaşın bir yenilgi olduğunu ve savaşlara alışmamaları gerektiğini vurgulayan Papa, “Savaşla hiçbir şey çözülmez. Her şey barışla ve diyalogla kazanılır. Birlikte yaşaması gereken iki halk var. Bu bilge çözümle, iki halk, iki devlet. Oslo Anlaşması, sınırları belli iki devlet ve özel statüye sahip Kudüs” ifadelerini kullandı.