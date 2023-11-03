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Dünya

Papa Franciscus: İki halk iki devlet

Papa Franciscus, Filistin'de kalıcı çözüm için, "Sınırları belli iki devlet ve özel statüye sahip Kudüs" çağrısı yaptı. Savaşla hiçbir şeyin çözülmeyeceğini, her şeyin barışla ve diyalogla kazanılacağını kaydeden Papa, "Birlikte yaşaması gereken iki halk var. İki halk, iki devlet" ifadesini kullandı.

04:00 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 03:21 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Papa, ateşkes ve barış anlaşması çağrısında da bulundu.

Papa, ateşkes ve barış anlaşması çağrısında da bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail-Filistin sorunu için “iki halk, iki devletli çözüm”ü işaret etti. Papa, İtalyan devlet kanalı Rai1’e verdiği röportajda, gündemde öne çıkan konulara dair soruları cevaplandırdı. Her savaşın bir yenilgi olduğunu ve savaşlara alışmamaları gerektiğini vurgulayan Papa, “Savaşla hiçbir şey çözülmez. Her şey barışla ve diyalogla kazanılır. Birlikte yaşaması gereken iki halk var. Bu bilge çözümle, iki halk, iki devlet. Oslo Anlaşması, sınırları belli iki devlet ve özel statüye sahip Kudüs” ifadelerini kullandı.


#Papa Franciscus
#İsrail
#Filistin
#Gazze
1 saat önce
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