Dünya Papa hastaneye kaldırıldı Ameliyat olacak
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Papa hastaneye kaldırıldı: Ameliyat olacak

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki bir problem nedeniyle ameliyat olmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Francis'in 2013 yılında Papa seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Papa hastaneye kaldırıldı: Ameliyat olacak
Papa Francis

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’ne kaldırıldı. Papa’nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.
Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma’daki Agostino Gemelli Polikliniği’ne götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

2013'ten bu yana ilk kez


Ameliyatı hastanenin Tıp ve Cerrahi Bilimleri Bölümünde yer alan Sindirim Cerrahisi Kompleksi Operasyonel Biriminin başında bulunan Prof. Sergio Alfieri’nin yapacağı aktarıldı. Alfieri, genel, sindirim, kolon-rektal, mide ve pankreas cerrahisindeki uzmanlıklarıyla biliniyor.
Papa’nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi. Papa Francis, 2013’te Papa seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldı.

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