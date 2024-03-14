Papa: Vatikan'da ölmemi umanlar var

"Görevden feragat için herhangi bir koşul göremiyorum. Ciddi fiziki bir engel meydana gelirse işler değişir. Bu durumda, Papalığımın başlangıcında Devlet Sekreterliğine (Başbakanlık) verdiğim istifa mektubum hazır. Ancak bu bir fikir, çünkü pes etmeyi düşündürecek ciddi nedenlerim yok. Bazıları hastaneye kaldırıldıktan sonra böyle bir duyuru yapmamı ümit etmiş olabilir ancak böyle bir risk yok. Sağlığım iyi, daha gerçekleştirilecek birçok projem var."