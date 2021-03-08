Dünya Papanın nafile turları
ORTADOĞU

Papa’nın nafile turları

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in Irak ziyareti, geçen haftanın en çok konuşulan konuları arasındaydı. Gösterilen misafirperverliğe rağmen, Katolik liderlerin Ortadoğu turları, beklenen sonuçları doğurmuyor. Bunun en önemli nedeni, İsrail’in Filistin’deki işgali başta olmak üzere, birçok kritik meselede Vatikan’ın oldukça pasif kalması. Vatikan, 2003’te Irak’ın işgali sırasında da ‘dua’ etmekle yetinmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Papa Francis, tarihi Ur şehrinde Iraklı dini grupların temsilcileriyle bir araya geldi.
Papa Francis, tarihi Ur şehrinde Iraklı dini grupların temsilcileriyle bir araya geldi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in Irak ziyareti, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Bağdat’ta törenle karşılanan Papa, Necef’te ülkenin en etkili Şii lideri Ayetullah Sistani ile buluştu, Hz. İbrahim’in doğum yeri olduğuna inanılan Ur harabelerinde konuşma yaptı, Kuzey Irak ve Musul’u ziyaret etti. Kitab-ı Mukaddes’te zikredilen yerler arasında, şimdiye kadar hiçbir Papa’nın ayak basmadığı tek ülke olan Irak, böylece dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmiş oldu.

KİLİSENİN PASİF TAVRI

Gösterilen sıcak misafirperverliğe rağmen, Katolik liderlerin Ortadoğu turları, beklenen sonuçları doğurmuyor. Bunun en önemli nedeni, İsrail’in Filistin’deki işgali başta olmak üzere, birçok kritik meselede Vatikan’ın oldukça pasif kalması. Bu tutum Arap dünyasında hem Müslümanları hem de Ortodoks Hıristiyanları rahatsız ediyor. Vatikan, 2003’te Irak’ın işgali sırasında da ‘dua’ etmekle yetinmişti.

Tarihi açıdan, Ortadoğu’nun altüst olmasına yol açan Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesinde oynadığı başrol de henüz hafızalardan silinmeyen Vatikan, Batılı güçlerin gölgesinde kalmakla suçlanıyor.

ÜRDÜN’LE BAŞLAYAN TEMASLAR

Dönemin Katolik lideri Papa Altıncı Paul’ün 1964’te Ürdün’e yaptığı seyahat, Ortadoğu’ya ilk Papa ziyareti olması açısından tarihe geçmişti. Altıncı Paul, ertesi yıl yayınladığı meşhur deklarasyonla “Hıristiyan olmayanlarla” iyi ilişkiler geliştirilmesi konusunda açılım yapmış, onun bu adımını kendisinden sonra gelen papalar da benimsemişti.

2005-2013 arasında görevde kalan Papa XVI. Benedikt ise yüksek sesle dile getirdiği İslâm karşıtı görüşleriyle dikkat çekmişti. Papa Benedikt, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Ahmed Kuftaru - Papa II. Jean Paul

Camide ilk Papa

Papa İkinci Jean Paul 2001 yılındaki Suriye seyahati sırasında, Şam’daki ünlü Emevi Camii’ne de gitmişti. Katolik kilisesi tarihinde bir ilk olan ziyarette, Papa’ya Suriye Müftüsü Şeyh Ahmed Kuftaru ve kalabalık bir din adamı heyeti eşlik etmişti. Emeviler tarafından, Bizans döneminden kalma bir kilisenin yerine inşa edilen caminin içinde, Hz. Yahya’nın başının gömülü olduğuna inanılan kubbeli bir yapı da bulunuyor.

BAE ile ortaklaşa ‘barış’ projesi

Papa Francis, 3-5 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında, “dünya barışı ve insanlık için” oluşturulan forumun açılışını yapmıştı. Vatikan’ın, Somali’den Yemen’e, Suriye’den Libya’ya Ortadoğu’nun birçok bölgesinde çatışmaların bizzat içinde yer alan ve imza attığı insan hakkı ihlalleriyle sürekli gündemde kalan BAE ile böylesi iddialı bir projeye girişmesi, Papa’nın eleştirilmesine yol açmıştı.

Papa’nın Irak ziyaretinin teo-stratejisi
HAYAT
Papa’nın Irak ziyaretinin teo-stratejisi

Papa Irak’ta
DÜNYA
Papa Irak’ta
Abone Ol Google News
Papa’nın nafile turları

Papa’nın nafile turları

​2003'te Irak'ın işgali sırasında dua etmekle yetinmişlerdi.
Bunu dışarı salmayın!

Bunu dışarı salmayın!

​Eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü.
Kırmızı tehlike!

Kırmızı tehlike!

​Uzmanlar gelecek haftanın vaka verileri için şimdiden endişeli.
İYİ Partilileri<br>ayağa kaldırdı

İYİ Partilileri
ayağa kaldırdı

​Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Buldan'ın kadınlar gününü kutladı.
Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

​FETÖ'yle dijital mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Aşı zenginliği katladı

Aşı zenginliği katladı

Koronavirüs aşıları üretici firmalara milyarlarca dolar kazandırdı.

Gazze’den Mars’a

Gazze’den Mars’a

​NASA'daki tasarım ekibinin başında Elbasyouni var.

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

​AK Parti kongre öncesinde ilk değişimi Kadın Kolları'nda yaptı.
İsimsiz kahramanların <br>gerçek hikayeleri

İsimsiz kahramanların
gerçek hikayeleri

​MİT binasında çekilen Teşkilat ilk bölümde ekranlara kilitledi.
Telekom'da nefes kesen son

Telekom'da nefes kesen son

​Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maç 2-2 bitti.

Liderliği bırakmadı

Liderliği bırakmadı

​Türkiye'nin en yakın rakibi Almanya.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Dünyada vaka sayısı 117 milyon 262 bini geçti.
PKK saldırısına <br>komando darbesi<br>

PKK saldırısına
komando darbesi

​Tel Rıfat bölgesinden 7 PKK'lı öldürüldü.
En sert şekilde kınıyorum

En sert şekilde kınıyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.