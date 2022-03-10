Paralı asker pazarı: Şirketler Ukrayna’da özel operasyonlar için ilan verdiler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 14. gün geride kalırken, Ukrayna toprakları paralı askerlerin kiralandığı pazar yerine döndü. BBC’nin haberine göre uluslararası özel güvenlik şirketlerine bağlı paralı askerler, sahada aktif olarak görev alıyor.

Şirketler, Ukrayna’dan gelen talepler doğrultusunda, internet sitesine ilan giriyor. İlana başvuran paralı askerler işi kabul ediyor ve Ukrayna’ya giderek verilen görevi gerçekleştiriyor. Kiralanan paralı askerler bölge savunma, aileleri tahliye, kişi veya kişileri çatışmadan kurtarma, lojistik taşımacılık gibi görevler üstleniyor.

GÜNLÜK 2 BİN DOLAR

Haberde şirketin görev verdiği paralı askerlerin, birkaç dil bilen emekli askerlerden oluştuğu belirtildi. Silent Professionals (Sessiz Uzmanlar) isimli bir özel güvenlik şirketinin verdiği bir ilanda, tahliye görevlerine günlük ortalama 2 bin dolar artı bonus ücret fiyat biçildiği görülüyor. Haberde, Ukrayna’da her geçen gün paralı askerlere talebin arttığı ve verilen hizmetin rağbet gördüğü belirtiliyor.

6 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Haberde, savaşma ve öldürme yetenekleri gelişmiş eski askerlerin bölgede bu kadar aktif bir şekilde rol almasının belli başlı sıkıntılar doğuracağına da dikkat çekiliyor.

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Batıdan gönüllü olarak gelen yaklaşık 20 bin kişinin Rusya’ya karşı oluşturulan yabancı lejyon birliğinde ücretsiz bir şekilde görev aldığı, paralı askerlerin aktif bir şekilde kullanılmasının yabancı lejyonunda da bir beklenti oluşturabileceği düşünülüyor. Habere göre bazı paralı askerler, tahliye ve lojistik görevleri için 30 bin dolardan (440 bin tl) 6 milyon dolara (87 milyon 845 bin tl) kadar ödeme alabiliyor.

BLACKWATER İLE ARTIŞ GÖSTERDİ

Özel güvenlik firmalarının ve paralı askerlerin onlarca yıldır kiralanabildiği belirtilen çalışmada, 11 Eylül sonrası ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgal etmesinin ardından özel askeri şirketlerin daha fazla rağbet gördüğü belirtiliyor. Özellikle ABD merkezli özel bir askeri şirket olan ve Irak’ta sayısız katliam gerçekleştiren Blackwater güvenlik şirketinin isim yapmasıyla, bu işi yapan şirket sayısında ciddi artış olduğu ifade ediliyor. Aerospace & Defense News’in yayımladığı bir rapora göre, küresel özel askeri ve güvenlik endüstrisinin 2020’de yaklaşık 224 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğü, 2030’da 457 milyar dolara yükselecek.

20 bin lejyoner sahada

Rusya’nın saldırılarına karşılık yurt dışından gönüllü olarak savaşmak isteyen yabancı uyruklular için Ukrayna’da “Lejyonerler Birliği” kurulmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Ukraynalı bakan başvuruların hangi ülkelerden geldiğini belirtmemişti. 20 bin kişi arasında eski İngiliz ve Amerikan özel kuvvet askerlerinin de bulunduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Kanada’dan emekli askerlerin ve keskin nişancıların olduğu bir grubun Ukrayna’ya ulaştığı açıklanmıştı.

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DÜNYA Ukrayna’ya yabancı savaşçı akını: Lejyonerler Birliği'ne 20 bin başvuru yapıldı