Dünya Paralı asker pazarı Şirketler Ukraynada özel operasyonlar için ilan verdiler
AVRUPA

Paralı asker pazarı: Şirketler Ukrayna’da özel operasyonlar için ilan verdiler

Ukrayna, paralı asker sağlayan şirketler için pazar haline geldi. Şirketler iş ilanlarında kurtarma, tahliye gibi basit görevler için günlük 2 bin dolar fiyat teklif ediyor. Zor ve riskli görevde ücret 6 milyon dolara çıkıyor. Paralı askerlerin, Zelenski’nin çağrısı üzerine gelen 20 bin gönüllüde beklentiye yol açacağı belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Paralı asker pazarı: Şirketler Ukrayna’da özel operasyonlar için ilan verdiler
Ukrayna’da özel operasyonlar için ilan verdiler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 14. gün geride kalırken, Ukrayna toprakları paralı askerlerin kiralandığı pazar yerine döndü. BBC’nin haberine göre uluslararası özel güvenlik şirketlerine bağlı paralı askerler, sahada aktif olarak görev alıyor.

Şirketler, Ukrayna’dan gelen talepler doğrultusunda, internet sitesine ilan giriyor. İlana başvuran paralı askerler işi kabul ediyor ve Ukrayna’ya giderek verilen görevi gerçekleştiriyor. Kiralanan paralı askerler bölge savunma, aileleri tahliye, kişi veya kişileri çatışmadan kurtarma, lojistik taşımacılık gibi görevler üstleniyor.

GÜNLÜK 2 BİN DOLAR

  • Haberde şirketin görev verdiği paralı askerlerin, birkaç dil bilen emekli askerlerden oluştuğu belirtildi. Silent Professionals (Sessiz Uzmanlar) isimli bir özel güvenlik şirketinin verdiği bir ilanda, tahliye görevlerine günlük ortalama 2 bin dolar artı bonus ücret fiyat biçildiği görülüyor. Haberde, Ukrayna’da her geçen gün paralı askerlere talebin arttığı ve verilen hizmetin rağbet gördüğü belirtiliyor.

6 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Haberde, savaşma ve öldürme yetenekleri gelişmiş eski askerlerin bölgede bu kadar aktif bir şekilde rol almasının belli başlı sıkıntılar doğuracağına da dikkat çekiliyor.

Batıdan gönüllü olarak gelen yaklaşık 20 bin kişinin Rusya’ya karşı oluşturulan yabancı lejyon birliğinde ücretsiz bir şekilde görev aldığı, paralı askerlerin aktif bir şekilde kullanılmasının yabancı lejyonunda da bir beklenti oluşturabileceği düşünülüyor. Habere göre bazı paralı askerler, tahliye ve lojistik görevleri için 30 bin dolardan (440 bin tl) 6 milyon dolara (87 milyon 845 bin tl) kadar ödeme alabiliyor.

BLACKWATER İLE ARTIŞ GÖSTERDİ

  • Özel güvenlik firmalarının ve paralı askerlerin onlarca yıldır kiralanabildiği belirtilen çalışmada, 11 Eylül sonrası ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgal etmesinin ardından özel askeri şirketlerin daha fazla rağbet gördüğü belirtiliyor. Özellikle ABD merkezli özel bir askeri şirket olan ve Irak’ta sayısız katliam gerçekleştiren Blackwater güvenlik şirketinin isim yapmasıyla, bu işi yapan şirket sayısında ciddi artış olduğu ifade ediliyor. Aerospace & Defense News’in yayımladığı bir rapora göre, küresel özel askeri ve güvenlik endüstrisinin 2020’de yaklaşık 224 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğü, 2030’da 457 milyar dolara yükselecek.

20 bin lejyoner sahada

Rusya’nın saldırılarına karşılık yurt dışından gönüllü olarak savaşmak isteyen yabancı uyruklular için Ukrayna’da “Lejyonerler Birliği” kurulmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Ukraynalı bakan başvuruların hangi ülkelerden geldiğini belirtmemişti. 20 bin kişi arasında eski İngiliz ve Amerikan özel kuvvet askerlerinin de bulunduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Kanada’dan emekli askerlerin ve keskin nişancıların olduğu bir grubun Ukrayna’ya ulaştığı açıklanmıştı.

Ukrayna’ya yabancı savaşçı akını: Lejyonerler Birliği'ne 20 bin başvuru yapıldı
DÜNYA
Ukrayna’ya yabancı savaşçı akını: Lejyonerler Birliği'ne 20 bin başvuru yapıldı

Zelenskiy imzayı attı: Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi
DÜNYA
Zelenskiy imzayı attı: Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi
AFADdan 37 kente uyarı

AFAD'dan 37 kente uyarı

Alınması gereken önlemler tek tek sıralandı.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Beklenen yağışın ardından duyurular art arda geldi.
EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'dan yola çıktı.

Domuzdan kalp nakli yapılan hastadan kötü haber.

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı
Ekonomi

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı

Rus petrolüne alternatif arayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’nın kapısını çaldı. WSJ’nin haberine göre S. Arabistan Veliaht Prensi MBS ile Abu Dabi Veliaht Prensi MBZ, Biden’ın görüşme talebini reddetti. Venezuela’ya giden ABD heyeti ise yaptırımları gevşetme karşılığında petrol istedi. İran ile yapılan nükleer müzakereler de bir anda hızlandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkilerini masaya yatırdı. Tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri ele alan Kurul, gıda arz güvenliğinin yanı sıra bu yıl 35 milyar dolar gelir beklenen turizmde atılması gereken adımlar konuşuldu. Ticaret ve turizm için güvenli ulaşım koridorları oluşturulması değerlendirildi.
ABD Ukrayna'daki biyolojik tesisleri doğruladı
Dünya

ABD Ukrayna'daki biyolojik tesisleri doğruladı

ABD yönetimi, Ukrayna’da biyolojik laboratuvarların varlığını doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlerden Sorumlusu Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Kongresinde senatörlerin sorularını cevapladı. Rusya’nın “Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlar” olduğu iddialarının gündeme getirildiği oturumda, Nuland, ülkesinin Ukrayna ile birlikte Rus güçlerinin ya da diğer devlet dışı aktörlerin, biyolojik araştırma materyallerini ele geçirmesini önlemek için çalıştığını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.