Dünya Paralı askerleri ifşa oldu
ORTADOĞU

Paralı askerleri ifşa oldu

Hafter terör ögütü iddiaları reddetse de saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin varlığını açığa çıkaran görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Videolarda Libya Arapçası dışında farklı diller konuşan paralı askerlerin Hafter saflarında savaştığı görülmekte. Hafter saflarında, BAE, Mısır ve Suudi Arabistan desteğiyle Sudan, Çad, Nijer ve Rusya’dan binlerce paralı asker bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbeci Hafter
Darbeci Hafter

Libya’nın doğusunu işgal altında tutan Hafter terör örgütü saflarında savaşan yabancı paralı askerler genelde basından uzak tutulsa da sosyal medyadaki paylaşımlar olayın gerçekliğini ortaya koyuyor. Başkent Trablus’u ele geçirmek için Nisan 2019’da saldırı emri veren terör örgütü lideri Hafter, vadettiği “hızlı ve kesin” zafere aylar geçmesine rağmen ulaşamayınca birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa desteğiyle yurt dışından paralı askerlerle anlaşmaya başladı. Hafter, Libya’ya getirdiği Çadlı silahlı isyancı gruplar, Sudan’ın karanlık sicile sahip Cancavid milisleri ya da Rus Wagner Grubundan paralı askerleri medyanın gözünden uzak tutmaya çalışıyor. Ancak sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan görüntüler, Hafter saflarında savaşan yabancı paralı askerleri ifşa ediyor.

Hafter'in paralı askerleri

Farklı dil konuşuyorlar

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Libyalı silahlı grupların logosunu taşıyan araçların içinde görülen silahlı siyahi Afrikalıların, Libya Arapçası dışında bir dil konuşması dikkati çekiyor.Sosyal paylaşım sitelerinde, üzerinde Hafter’in resimlerinin bulunduğu savaş araçlarının yanında duran elleri silahlı siyahi Afrikalı paralı askerlerin fotoğrafları ve görüntüleri de yoğun şekilde yer alıyor.

BAE’nin insan kaçakçılığı

Sudan’ın başkenti Hartum’da 28 Ocak’ta düzenlenen gösteride de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Black Shield Güvenlik Şirketinin, gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, Libya ve Yemen’deki askeri kamplara rızaları dışında göndermesi protesto edildi. BAE şirketinin insan kaçakçılığının ortaya çıkması üzerinde paniklediğine ilişkin ses kayıtları da medyaya yansıdı.

RUS WAGNER DE ORADA

Uluslararası basında Hafter’in Körfez ülkelerinin finansmanıyla Çad, Sudan ve Nijer’den getirdiği paralı askerlerin yanı sıra Rus Wagner Şirketine başvurduğu yönünde haberler yer aldı. Çatışmalarda yaralanan Rus olduğu iddia edilen kişilerin bir evden tahliye edilirken görüntülendiği videolar sosyal medyada yoğun biçimde paylaşıldı. Fransız Le Monde gazetesi, Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup yabancı savaşçıların masraflarını Suudi Arabistan’ın üstlendiğini yazdı.

Yine sivilleri vurdu

Libya’da Hafter terör örgütü başkent Trablus’un El Hadaba bölgesine roket saldırısı düzenledi. Roketin yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle araçlar ve evlerde de büyük hasar meydana geldi. Hafter’in Trablus’a düzenlediği saldırılarda, son bir hafta içinde 6’sı çocuk en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya’ya zararı 1 milyar dolar

  • Öte yandan Hafter terör örgütünün 18 Ocak’tan itibaren petrol limanlarını ve petrol üretim kuyularını kapatmasıyla yaşanan üretim kesintisinin Libya ekonomisine zararı bir milyar dolara ulaştı. Libya’da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkedeki petrol üretiminin Hafter’e bağlı grupların blokajının ardından “günlük 1,2 milyon varilden 187 bin varile düştüğünü ve üretimde yüzde 80’den fazla kayıp yaşandığını” duyurdu. Ulusal Petrol Kurumu, üretimdeki kesintinin 3 Şubat itibarıyla Libya ekonomisini “930 milyon dolar zarara uğrattığını” bildirdi.

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