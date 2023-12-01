Parayla alınacak hiçbir şey yok

El-Cezire’ye konuşan gazeteci Hind Khouadry, Filistinlilerin ailelerine bir iki öğün yemek yapabilmek için bulabildikleri her şeyi almaya çalıştıklarını belirtti. Khouadry, “Şu anda Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne yardım konvoyları giriyor ama günün sonunda süpermarketlerde neredeyse hiçbir şey satın alamıyorsunuz” diyerek gıda kıtlığına atıfta bulundu. Khouadry, “Parayla hiçbir şey satın alamazsınız. Şu anda paranız varsa da yoksa da eşit durumdasınız” ifadelerini kullandı. Refah Sınır Kapısı’nda da yemek alabilmek için uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Gazze’ye ortalama günde 200 kamyonluk yardım malzemesi ulaşırken, bunun Birleşmiş Milletler (BM) okullarına sığınan Filistinlilerin bir günlük gıda ihtiyacını bile karşılamadığı kaydediliyor. Yarısı çocuk 2,3 milyon insanın sadece acil yardım ihtiyacının karşılanması için dahi günde 1000 ila 1500 kamyon yardımın bölgeye girmesi gerektiği biliniyor.