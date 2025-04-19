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Paris Belediyesi grafiticilere savaş açtı

Paris Belediyesi grafiticilere savaş açtı

04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mahkemeye çıkarılıp suçlu bulunanlar, en ciddi hasar için iki yıla kadar hapis ve 30 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Mahkemeye çıkarılıp suçlu bulunanlar, en ciddi hasar için iki yıla kadar hapis ve 30 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Paris Belediyesi, şehre her yıl 6 milyon avro zarar veren grafiticilere savaş açtı. Polislerin kamera kullanacağı belirtilirken her yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatılacağı ve her grafitinin şehre yarattığı zararın hesaplanacağı kaydedildi.

Paris Belediyesi, şehirdeki grafiticilerin tarihi eserlere ve çevreye verdikleri tahribata karşı harekete geçti. Fransa'nın başkenti Paris'in merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda Marianne heykelinin ayaklarındaki görkemli aslanlar bir kez daha grafitiyle kaplandı. Yetkililer, şehrin tarihi anıtlarını, heykellerini ve görkemli binalarını boyayanları takip edip yargılayacaklarına söz verdi. Bazıları 200 yıldan daha eski olan görkemli taş apartman binalarının ön cepheleri de benzer şekilde stilize baş harflerle veya isimlerle donatılmış durumda.


SENEDE 6 MİLYON AVROLUK ZARAR

Aynı şekilde banklar, çiçek kutuları, ön kapılar, posta kutuları ve 19. yüzyıl yarı İngiliz oyun yazarı Baron Taylor'ın büstünün altındaki kaide de öyle. Belediye temsilcileri senelik 6 milyon avro zarara neden olan vandallığa müsamaha göstermeyeceklerini duyurdu. Polislerin kamera kullanacağı belirtilirken her yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatılacağı ve her grafitinin şehre yarattığı zararın hesaplanacağı aktarıldı.


50 KİŞİLİK GRAFİTİ GRUBU

Şehir genelindeki grafitilerin yarısından yaklaşık 50 kişilik bir "seri grafitici" grubunun sorumlu olduğu ve onlarca yıldır cezasız bir şekilde faaliyet gösterdikleri belirtildi. Soruşturmayı yöneten yetkili, "Bu seri grafiticilerden bazıları tutuklanıyor, serbest bırakılıyor ve ertesi gün tekrar vandallık yapıyor. Bazıları kendilerini fotoğraflıyor veya filme alıyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Tamamen dokunulmaz bir şekilde hareket ediyorlar" dedi. Paris polisi, ele aldığı grafiti vakalarının sayısının son iki yılda yüzde 51 artarak 317'den 479'a çıktığını söylüyor.


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