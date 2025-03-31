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Aranan şahsın evinde Roma dönemine ait tarihi eser yakalandı

Aranan şahsın evinde Roma dönemine ait tarihi eser yakalandı

08:2031/03/2025, Pazartesi
IHA
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Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçirildi.
Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan M.K. isimli şahsın Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada suç aleti silah ve Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçirdi. Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.



#bursa
#tarihi eser
#roma

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