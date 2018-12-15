Paris yeniden karıştı: 25 gözaltı

Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, "sarı yeleklilerin" yarın başkentte düzenleyecekleri gösteride 8 bin polisin görevlendirildiğini bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesinde 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, sarı yeleklilerin Paris'te bugün yapacağı eylemden önce 25 kişi gözaltına alındı.

Delpuech, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, bugün "sarı yeleklilerin" ülke genelinde yapılan gösteriye ilişkin değerlendirmede bulundu.

En kötü senaryoya karşı kendilerini hazırlamaya çalıştıklarını ve buna göre güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Delpuech, geçen haftaki gösteride güvenlik açısından iyi hazırlanmalarına rağmen bazı şiddet olaylarının yaşandığını, bunların tekrarlanmaması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Delpuech, bugün Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı aracın koruduğu bilgisini paylaşarak, ülke genelinde geçen hafta alınan güvenlik önlemlerinin benzerinin uygulanacağını söyledi.

Reuters

Geçen haftaki gösteride ülke genelinde 89 bin polis görev yapmıştı, Paris'i ise 8 bin polis ile bir düzine zırhlı araç korumuştu.

"Sarı yelekliler", hükümetin iptal çağrılarına ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına rağmen bugün ülke genelinde eylem yapacaklarını duyurmuştu.

Hükümetten iptal çağrısı

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux da Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemişti.

Reuters

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

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Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Reuters

Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu.

Reuters

OYNAT 00:40 Paris'te sivil polis eylemciyi tekme tokat dövdü Fransa'da protestolar sırasına sivil giyimli Fransız polisinin yakaladığı liseliye uyguladığı şiddet sosyal medyada paylaşıldı.

OYNAT 00:44 Fransa'da da aynı tezgah: Piyanocu bu kez Paris'te Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarındaki senaryoların benzerini Fransa'da da görüyoruz. Hafta sonu yapılan 'sarı yelekliler' protestoları sırasında, eylemcilerce trafiğe kapatılmış bir otobanda piyano konseri veren bir protestocu, diğer eylemciler tarafından ilgiyle dinlenildi.



