Paris'in ünlü Louvre Müzesi kapatıldı: Çalışanlar greve gitti

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, bugün çalışanların başlattığı grev nedeniyle kapılarını açmadı. Sabah saatlerinde müzeye gelen binlerce ziyaretçi, ellerinde biletlerle uzun kuyruklarda bekletildi. Müze yönetimi, "acil durum toplantısı" gerekçesiyle açılışın ertelendiğini duyurdu, ancak uzun süre herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Grev, müze çalışanlarının aşırı kalabalık, personel yetersizliği ve 'katlanılamaz' hâle gelen çalışma koşullarına tepki olarak gerçekleşti. Müze görevlileri, turist akınının günlük operasyonları aksattığını ve ziyaretçi güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Ziyaretçi sayısı kapasitenin üzerinde

2024 yılında 8,7 milyon ziyaretçi ağırlayan Louvre, mevcut altyapısıyla bu yoğunluğu karşılamakta zorlanıyor. Müze, günde 30 bin ziyaretçiyle sınırlandırılmış olsa da çalışanlar bu sayının dahi kalabalığı ve içerideki koşulları yönetmek için yetersiz olduğunu söylüyor.

Özellikle Leonardo da Vinci’nin “Mona Lisa” tablosunun sergilendiği salon, her gün binlerce kişinin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, eseri kısa süreliğine görebilmek için yoğun kalabalık içinde ilerlemek zorunda kalıyor.

Macron’un yenileme planı eleştiriliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ocak ayında “Louvre Yeni Rönesansı” adını verdiği 10 yıllık bir yenileme planı açıklamıştı. Proje kapsamında Mona Lisa’nın ayrı bir salona taşınması ve yeni bir giriş kapısının inşa edilmesi öngörülüyor. Ancak çalışanlar bu planların uzun vadeye yayıldığını, oysa sorunların acil çözümler gerektirdiğini vurguluyor.

Sendikalara göre, müzenin yıllık devlet destekli bütçesi son on yılda yüzde 20'den fazla azaltıldı. Çalışanlar, bu kesintilerin müzenin günlük işleyişini doğrudan etkilediğini ve fiziksel koşulların hem eserler hem de personel açısından risk oluşturduğunu belirtiyor.







