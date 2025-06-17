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Endonezya'da Lewotobi yanardağı patladı: Bölge tahliye ediliyor

Endonezya'da Lewotobi yanardağı patladı: Bölge tahliye ediliyor

15:1717/06/2025, вторник
G: 17/06/2025, вторник
Yeni Şafak
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Endonezya'daki Lewotobi Dağı'nda meydana gelen büyük yanardağın patlamasının ardından gökyüzüne kalın kül bulutları yayıldı .
Endonezya'daki Lewotobi Dağı'nda meydana gelen büyük yanardağın patlamasının ardından gökyüzüne kalın kül bulutları yayıldı .

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan bir yanardağ olan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. Yanardağın patlamasıyla oluşan kül ve tozlar 11 km'ye kadar yükseldiği kaydedildi.

İlk verilere göre, kül bulutu deniz seviyesinden yaklaşık 11.5 kilometreye yükseldi. Bu güçlü patlama, Lewotobi Dağı'nın çevresindeki yerleşim alanlarını tehdit ederken, 3 kilometre yarıçapındaki bölgede yaşayan halkın, piroklastik akıntılar nedeniyle tahliye edilmesine neden oldu. Irish mirror'da yer alan habere göre; Akıntılar, yüksek hızda hareket eden sıcak gaz ve volkanik döküntülerden olması nedeniyle bölgede büyük tehlikeye neden oldu.


Endonezya'da Lewotobi yanardağı patladı


Endonezya'nın Volkanik Ajansı, gözlemler sonucunda patlamanın şiddetinde hızlı bir artış olduğunu belirterek alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı. Ajans, özellikle olası lav akıntıları konusunda yerel halkı uyarırken, çevreye yayılan kül ve gazların etkisiyle bölgedeki hava kalitesinin tehlikeli seviyelere ulaşabileceği yönünde uyarılar yapıldı.


Japonya Meteoroloji Ajansı ise patlamanın deniz seviyesindeki olası etkileri nedeniyle tsunami riski üzerine bir soruşturma başlattı. Patlamanın denizle olan etkileşimi, bu tür bir doğal afetin yaşanma olasılığını arttırabileceği kaydedildi bölgedeki güvenlik önlemleri arttırılırken, yerel halk güvenli bölgelere yönlendirildi.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, devasa duman bulutları gökyüzüne doğru yükselirken, patlamanın etkileri daha geniş bir alanda hissedilmeye devam ediyor. Yetkililer, volkanik etkinliğin izlenmeye devam edilmesi ve yerel halkın güvenliği için önlemlerin artırılması gerektiği çağrısında bulunuyor.



#Endonezya
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