​Pasifik’te ABD’ye gözdağı: Çin-Rus askeri devriyesi

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan CHP'li İBB'nin 'Türkçe Kur'an' skandalına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an mealinin Kur'an gibi tilâvet edilmesi, Türkçe ezan ve ibadet konularında açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ezanın asli halinin dışında herhangi bir dil ile okunacak çağrının, İslam alimleri ve dünya Müslümanları nezdinde ezan olarak itibarının olmadığının muhakkak olduğunu bildirdi.