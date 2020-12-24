Dünya Pasifikte ABDye gözdağı Çin-Rus askeri devriyesi
AMERİKA

​Pasifik’te ABD’ye gözdağı: Çin-Rus askeri devriyesi

Pasifik’te ABD’ye gözdağı: Çin-Rus askeri devriyesi

Çin ve Rus bombardıman uçakları Batı Pasifik’te ortak devriye uçuşu yaptı. Uçuş son dönemde Pasifik’te askeri varlığını arttıran ABD’ye gözdağı diye yorumlandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ekim ayında, “Rus-Çin askeri ittifakı fikrini tamamen olasılık dış görmediklerini” ifade etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin ordusuna ait &quot;Xian H-6K&quot; tipi 4 bombardıman uçağıyla Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçtuğu belirtildi.
Çin ordusuna ait "Xian H-6K" tipi 4 bombardıman uçağıyla Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçtuğu belirtildi.

Çin ve Rus bombardıman uçaklarının Batı Pasifik'te ortak devriye uçuşu yaptığı bildirildi. Rus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 "Tupolev Tu-95" tipi bombardıman uçağının, Çin ordusuna ait "Xian H-6K" tipi 4 bombardıman uçağıyla Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada ortak görevin, "Rusya ve Çin'in kapsamlı ortaklığını geliştirmeyi ve derinleştirmeyi, iki ülke orduları arasındaki iş birliğini artırmayı, ortak eylem kapasitesini genişletmeyi ve stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

  • Ortak devriye son dönemde Paisifik'te askeri varlığını artıran ABD'ye gözdağı diye yorumlandı. Bakanlık, devriye uçuşunun üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı. İki ülke en son Temmuz 2019'da aynı bölgede ortak devriye uçuşu gerçekleştirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekimde yaptığı açıklamada, "Rus-Çin askeri ittifakı fikrini tamamen olasılık dış görmediklerini" ifade ederek, ABD ile gerilimler yaşayan iki ülkenin askeri iş birliğini geliştirme niyetinde olduğu sinyalini vermişti.
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